Im Neubaugebiet Bieber-Nord entstehen 14 Doppelhaushälften

Bieber - Nicht nur die Erschließung des Neubaugebiets Bieber-Nord ist in vollem Gange, sondern auch seine Vermarktung. Entstehen sollen 30 drei- und vierstöckige Mehrfamilienhäuser sowie 230 Reihenhäuser und Doppelhaushälften.

Mit dem „Bieberpark“ präsentiert sich nun eines der ersten konkreten Bauprojekte.

Die an der Adam-Marsch-Straße gelegene Wohnanlage besteht aus 14 Doppelhaushälften, die nach Angaben des verantwortlichen Immobilienberatungsunternehmens Colliers International sowohl für Eigennutzer als auch für Kapitalanleger entwickelt wurden. Die Grundstücksflächen der Doppelhäuser liegen zwischen 243 bis 413 Quadratmetern, die Kaufpreise zwischen 539 500 und 598 500 Euro.

Die Wohnfläche beträgt zirka 142 Quadratmeter mit je nach Ausbauvariante drei bis fünf Zimmern. Alle Häuser verfügen über einen Garten, eine Terrasse im Dachgeschoss, eine Fußbodenheizung sowie zwei Pkw-Außenstellplätze zu je 7500 Euro.

Markus Kettkewitz, „Senior Consultant“ im Bereich „Residential Investment“ bei Colliers International in Frankfurt: „Das Projekt Bieberpark begleiten wir in Gänze: Angefangen vom Grundstücksankauf, der gerade erfolgt ist, über die Projektentwicklungsphase bis hin zum Vertrieb.“ Derzeit gebe es bereits eine Reservierungsquote von 20 Prozent. „Das zeigt die hohe Nachfrage nach sowohl stadt- als auch naturnahem Wohnen“, ist er überzeugt.

Beworben wird das Vorhaben vor allem in Hinblick auf die günstige Verkehrsanbindung des neu entstehenden Stadtteils Bieber-Nord. „Aufgrund der Bahnanbindung (S1 und S2) erreicht man vom Bieberpark in wenigen Minuten den Offenbacher Marktplatz sowie den Hauptbahnhof. Über die Bundesstraße 448 oder 43 gelangt man auf die A3 oder die A661. In näherer Umgebung sind Kindergärten, Schulen, Ladengeschäfte, Wochenmärkte sowie Restaurants vorhanden.“ Baubeginn ist für Mai 2019 geplant, die Fertigstellung voraussichtlich im August 2020.

Vor Erschließungsbeginn in Bieber-Nord war man noch von Grundstückspreisen von etwa 500 Euro pro Quadratmeter ausgegangen. Bei einigen Anbietern liegen sie mittlerweile bei deutlich über 600 Euro. Hinzu kommen noch rund 130 Euro für die Erschließungskosten.

2100 Menschen sollen dort mal zuhause sein. Die Stadt plant die Errichtung einer Kindertagesstätte, einer Grundschule sowie eines Erdgas-Blockheizkraftwerks. (vs)