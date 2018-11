Nicht alle Berechtigten nehmen „Leistungen für Bildung und Teilhabe“ in Anspruch

Offenbach - Damit Kinder aus ärmeren Familien mit auf Schulausflüge gehen, Nachhilfe bekommen oder in der Kantine essen können, gibt es vom Bund Leistungen für „Bildung und Teilhabe“. Für die Umsetzung ist in Offenbach die Mainarbeit zuständig. Von Steffen Müller

Erfreulich: Die Anzahl an Kindern aus Hartz-IV-Familien in der Stadt wird weniger, doch es könnte noch mehr Hilfe in Anspruch genommen werden. 70 Euro im August und 30 Euro im Februar: Kinder aus Hartz-IV-Familien bekommen pro Schuljahr automatisch vom Amt eine kleine finanzielle Pauschale für Schulmaterialien. Doch das Offenbacher Jobcenter Mainarbeit kann den Kindern und deren Familien noch mehr Unterstützung anbieten. Das liegt an den „Leistungen für Bildung und Teilhabe“, die die Mainarbeit auszahlt.

Finanziell komplett übernommen werden bis zum 25. Lebensjahr für die Familien die Kosten für Klassenfahrten und Tagesausflüge, Schülerfahrkarten ab der 10. Klasse und benötigte Nachhilfe. Für Mittagessen an Schulen und Kitas sowie für die Mitgliedsbeiträge in Vereinen gibt es Zuschüsse. 2,1 Millionen Euro hat die Mainarbeit in ihrem Haushalt 2018 für das Bildungspaket kalkuliert.

Doch das Budget ist flexibel. Die 2,1 Millionen Euro seien eine Prognose, sagt Mainarbeit-Chef Matthias Schulze-Böing. Sollten mehr Anträge gestellt werden als erwartet, muss niemand befürchten, dass er abgelehnt wird. Das Leistungsgesetz besagt, dass jede genehmigungswürdige Unterstützung gewährleistet wird, die erfragt wird. Das Budget wird bei Bedarf angepasst. Die Kosten für das komplette Bildungspaket trägt der Bund, die Mainarbeit tritt in Vorlage.

Diese Konstellation ermöglicht es dem Jobcenter, nicht auf die Finanzen gucken zu müssen. „Wir haben es geschafft, dieses Jahr mehr Geld auszugeben“, freut sich daher Mainarbeit-Teamleiter Christian Eitel. Denn die Rechnung ist einfach. Je mehr Geld ausgegeben wird, umso mehr Teilhabe wird den Kindern aus Hartz-IV-Familien ermöglicht. Und genau das will die Stadt. „Unser Ziel ist es, dass jeder, der auf staatliche Leistungen angewiesen ist, die bestehenden Angebote kennt und diese auch in Anspruch nimmt“, sagt Sozialdezernentin Sabine Groß.

2017 haben 75,1 Prozent der 6179 Berechtigten Teilhabe-Unterstützung in Anspruch genommen, die meisten davon für die Mittagsverpflegung (45,4 Prozent), gefolgt von Geldern für Ausflüge (26 Prozent). Für 2018 deutet sich bislang ein ähnlicher Trend an. Bis zum 30. September wurden 677.097 Euro für die Mittagsverpflegung ausgegeben. Das entspricht 45,2 Prozent.

Doch auch wenn Offenbach mit seinen 75 Prozent Gesamt-Teilhabe deutlich über Frankfurt (39 Prozent) liegt, wollen Mainarbeit und Stadt noch mehr Menschen erreichen und auf die verschiedenen Angebote aufmerksam machen. Deshalb soll das Bildungspaket nun intensiver beworben werden. Mit einer aktuellen Kampagne sollen vor allem die Familien angesprochen werden, die bereits Leistungen erhalten. Denn da alle Anträge regelmäßig neu gestellt werden müssen – die Genehmigung dauert etwa eine Woche – soll diese Zielgruppe verstärkt auf das komplette Angebot aufmerksam gemacht werden. Dafür wurden neue Flyer und Plakate gestaltet. Die Informationen zu den Leistungen stehen in elf Sprachen auf der Homepage der Mainarbeit.

Dass sich der Werbevorstoß bereits auszahlt, zeigt ein Blick auf die Zahlen. Obwohl 2018 weniger Kinder (5703) Ansprüche auf das Teilhabepaket haben als 2017 (6179), steigen die ausgezahlten Fördergelder von 1,9 Millionen Euro auf die prognostizierten 2,1 Millionen. Für Matthias Schulze-Böing ist das ein gutes Zeichen. Doch er sieht noch Luft nach oben. „Wir hatten schon Jahre, in denen über 80 Prozent der Berechtigten Leistungen in Anspruch genommen haben.“