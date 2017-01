Nitrat im Grundwasser bleibt Problem in der Region

Das lange Gedächtnis

+ © dpa Weil zu viel Dünger auf den Äckern landet, sind die Nitratwerte im Grundwasser überhöht. Aber es gibt auch andere Gründe. © dpa

Berlin/Rodgau - Deutschlands Grundwasser ist an vielen Stellen weiterhin stark mit Nitrat belastet. Von Michael Eschenauer

Zuletzt sei an 28 Prozent der Messstellen eine Konzentration über dem Schwellenwert von 50 Milligramm pro Liter festgestellt worden, heißt es im neuen Nitratbericht von Bundesumwelt- und Bundeslandwirtschaftsministerium. Auch in der Region muss man sich um das Problem kümmern. Nitrat hilft Pflanzen beim Wachsen und wird häufig zur Düngung benutzt. Überhöhte Mengen führen aber zu starken Wasserverunreinigungen und beeinträchtigen die biologische Vielfalt in Gewässern. Eine Nitratkonzentration über 50 Milligramm pro Liter kann laut EU-Kommission erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit haben, insbesondere bei Schwangeren und Kleinkindern.

Insgesamt gebe es „keine Entwarnung“ bei der Gewässerbelastung, resümierte das Umweltministerium die aktuelle Ausgabe des Nitratberichts. Im jüngsten Messzeitraum von 2012 bis 2014 gab es neben den Problemen beim Grundwasser auch an der Nord- und der Ostseeküste „kaum Anzeichen für eine Verbesserung“. Positives verzeichnet die Analyse, über die gestern die Deutsche Presseagentur berichtete, bei Flüssen und Seen. Dort wurde der Schwellenwert von 50 Milligramm pro Liter flächendeckend unterschritten. Die Nitrateinträge seien leicht zurückgegangen.

Die Gewässerqualität sei generell beeinträchtigt, stellte das Umweltministerium fest. „Die intensivierte Landwirtschaft kommt uns immer wieder teuer zu stehen“, erklärte Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD). Sie verwies auf die neue Düngeverordnung, die das Kabinett im Oktober verabschiedet hatte.

Auch in der Region Offenbach treten Spitzenwerte bei der Nitratbelastung auf. Insgesamt machten die hochbelasteten Wasserförderstellen unter zehn Prozent der Brunnen aus, erklärte gestern Michael Jung, Sprecher des Zweckverbands Wasserversorgung Stadt und Kreis Offenbach (ZWO). „Wasser hat ein langes Gedächtnis“, so Caroline Holler, Agraringenieurin beim ZWO. Die derzeitigen Belastungen im Grundwasser stammten aus einer Zeit von vor 20 bis 30 Jahren, denn Wasser brauche für jeden Meter, den es in den Untergrund sinke, ein Jahr.

Insgesamt falle die Belastung in der Region sehr unterschiedlich aus. Auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen könne man immerhin langfristig mit einer sinkenden Belastung rechnen. Grund ist eine seit Mitte der 90er Jahre stattfindende Beratung der Landwirte zu umweltfreundlicher Düngetechnik, die der ZWO anbietet.

„Entscheidend ist, was am Ende aus dem Hahn herauskommt“, sagt Jung. Die Grenzwerte für Trinkwasser würden überall weit unterschritten. Dies schafft man durch das Mischen unterschiedlich belasteter Förderkontingente. Zum allgemeinen Trend mag Jung keine Einschätzung abgeben. Zu vielfältig seien die Wege, auf denen das Nitrat ins Grundwasser gelange. Das erwartete Sinken der Nitratbelastung betreffe deshalb nur landwirtschaftlich genutzte Flächen. „Nur dort haben wir Einfluss“, so Holler.

Chemieunfall im Industriepark Höchst Zur Fotostrecke

Einen Einblick in die Lage gibt auch der Jahresbericht 2015 des Zweckverbands, der der Redaktion vorliegt. Darin rangiert die Landwirtschaft ganz vorn als Problemverursacher. Außerdem werden undichte Kanalrohre und atmosphärische Stickstoffeinträge, zum Beispiel durch den Autoverkehr, genannt. Im Jahre 2015 wurden insgesamt 103 von 113 Brunnen des ZWO auf Nitratgehalte untersucht. Bei 34 Brunnen wurden Gehalte von 25 Milligramm oder mehr pro Liter festgestellt. Ein Jahr zuvor waren es 41 gewesen. Spitzwerte ergaben sich für die Wassergewinnungsanlage (WGA) Dietzenbach. Zwei der drei Brunnen waren mit mehr als 50 Milligramm belastet. In Jügesheim wurden in zwei von 15 Brunnen Werte über 50 Milligramm festgestellt. In der WGA Lange Schneise Nord im Bereich Dudenhofen, Jügesheim, Seligenstadt förderten drei von acht Brunnen Wasser mit Nitratgehalten über 50 Milligramm. Den Höchstwert stellten die Wassertester bei der WGA Birkig bei Rembrücken fest: Zwei von vier Brunnen wiesen Nitratwerte über 70 Milligramm auf. In den vom ZWO versorgten Hanauer Stadtteilen Steinheim und Klein-Auheim liegt die Belastung zwischen 11 und 34 Milligramm pro Liter.

Problematisch sind die in der Region verbreiteten Sandböden. Sie halten das eingewaschene Nitrat nur gering zurück und können es nur langsam abbauen. Als Erfolg vermeldet der Jahresbericht, dass von 1999 bis 2015 bei 36 Brunnen die Nitratwerte um mehr als 4 Milligramm sanken. Bei 13 Brunnen stiegen sie allerdings um mehr als 4 Milligramm. Als Erfolg der Beratung von Landwirten wird der Trend bei der Wassergewinnungsanlage Lange Schneise Ost Harreshausen/Babenhausen) erwähnt. Dort fielen die Nitratwerte. Wasseranalysen fürs ZWO-Gebiet gibt es unter www.zwo-wasser.de/