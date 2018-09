Das Nordend aufwerten

Offenbach - Die Verbesserung des Wohnens und eine Aufwertung des Viertels sind Ziele des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) für das Nordend. Bei mehreren Stadtteilspaziergängen geben Einwohner den kommunalen Planern dafür Anregungen an die Hand. Von Harald H. Richter

Lose Gehwegplatten und Schäden am Belag sind noch die geringsten Mängel, die den Teilnehmern eines Stadtteilrundgangs im Nordend auffallen. „Solche Stolperfallen sind ja fast schon Normalzustand in Offenbach“, beklagt ein Mitläufer. Weitaus ärgerlicher wird die Unüberlegtheit wahrgenommen, dass etwa an Straßenkreuzungen in bester Absicht zwar und doch halbherzig Bordsteinabsenkungen verlegt sind, der Zebrastreifen aber um Meter versetzt verläuft. „So etwas hilft dann keinem Fußgänger mit Rollator oder Kinderwagen“, beanstandet Dieter Dänner vom Seniorenrat. Ist dann auch noch mittig auf dem Laufweg ein Verkehrszeichen hinderlich, das nur gering versetzt besser platziert gewesen wäre, fühlt man sich an Schildbürgerstreiche erinnert.

Doch es geht nicht nur darum, Missstände zu entdecken, sondern auch positive Beispiele aufzufinden. Sind Bushaltestellen einfach zugänglich, hilfreiche Rippen- und Noppenplatten vorhanden, wie gut kommt man mit dem Kinderwagen durchs Quartier? So lauten einige Fragen. Deshalb sind am Freitag etwa 20 Interessierte im Quartier zwischen Ludwigstraße und Goethering unterwegs, darunter etliche Vertreter von Vereinen und Verbänden der Behinderten- und Altenarbeit.

Auch Gertrud Frese, Bezirksvorsitzende des Blinden- und Sehbehindertenbundes, begibt sich von Ehemann Rudolf begleitet mit ihrem Assistenzhund auf die Strecke, um die Gegebenheiten im Viertel einem Check zu unterziehen. Bei in jüngerer Zeit erneuerten Straßeneinmündungen und Kreuzungen fallen ihr taktile Bodenindikatoren auf, etwa an André- und Bettinastraße. Das sind standardisierte Bauelemente im Belag, die blinden und seheingeschränkten Menschen mittels Ertastbarkeit durch den Langstock die Orientierung erleichtern. „Leider gibt es davon noch zu wenige“, sagt Frese.

Den Anstoß für den Rundgang gab der kommunale Fachbereich Stadtentwicklung in Zusammenarbeit mit der Marke ProjektStadt der Nassauischen Heimstätte und dem Urban Media Project. Die Stadt Offenbach möchte das Leben und Wohnen im Nordend verbessern.

Hierfür lässt sie das Integrierte Stadtentwicklungskonzept ISEK erstellen, das als Grundlage für den Bezug von Landesfördermitteln dient. „Ihre Hinweise und Verbesserungsvorschläge sind uns wichtig, um Investitionen im Stadtviertel auslösen zu können“, betont Projektbetreuer Philipp Kuhlenkötter, der mit Kollegin Katharina Müller die Gruppe beim abendlichen Rundgang begleitet und seinem Notizheft allerlei Einträge hinzufügt.

Bereits im August waren junge Menschen in die Beteiligungsphase eingebunden gewesen, als eine Gruppe des Jugendzentrums Nordend Anregungen für eine zielgruppengerechte Stadtentwicklung formulieren konnte. Diesmal steht das Thema Barrierefreiheit im Vordergrund. Mängel gibt es etliche zu vermerken, selbst am Eingang zum Stadtteilbüro, das nur über Stufen zu betreten ist. „Die Toiletten im Innern sind leider auch nicht barrierefrei“, bedauert die kommunale Altenplanerin Heidi Weinrich. Stufen erschweren Menschen mit Mobilitätseinschränkungen auch die Begehbarkeit des Goetheplatzes. „Außerdem sind die hier aufgestellten Ruhebänke nicht altersgerecht, ihnen fehlen Rückenlehnen und seitliche Halte zum Aufstützen“, beklagt Dänner. Zudem wird eine Sitzgelegenheit über Eck vermisst. Die sei der Kommunikation doch förderlicher als stets gerade ausgerichtete Bänke.

Entlang der Ludwigstraße führt die Route weiter Richtung Heyne Fabrik, mal auf schmalen, mal auf angemessen breiten Gehwegen. Dafür scheinen ausreichend Spielmöglichkeiten für kleine wie auch ältere Kinder zu fehlen. Die Teilnehmer beobachten ein paar Jungs, die deshalb auf einem eingezäunten Teil des Heyne-Geländes einen Fußball kicken. Nicht erlaubt, aber wo sonst sollen sie spielen? Die Fläche gegenüber vom Jugendzentrum Nordend an der Johannes-Morhart-Straße steht wegen gefährlicher Bodenaltlasten nicht zur Verfügung. „Und der auf im Hafenviertel neu angelegte Gutschepark ist vielen Müttern mit kleinen Kindern zu weit“, weiß eine Anwohnerin zu berichten.

Nach knapp anderthalb Stunden sind die Teilnehmer zum Goetheplatz zurückgekehrt, wo – der Zufall will es – vor der Akademie für interdisziplinäre Prozesse ein Diskussions- und Vernetzungstreffen beginnt mit dem Ziel, den Masterplan für Offenbach zu hinterfragen und eigene Vorstellungen zu erarbeiten.