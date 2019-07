Oberstaatsanwältin hält nichts von der Freiwilligen-Polizei

Subjektives Sicherheitsgefühl oder „Mogelpackung“? Die Wiedereinführung eines Freiwilligen Polizeidienstes in Offenbach ruft weiter unterschiedliche Bewertungen hervor.

Offenbach – Vom Aspekt der Qualifikation und der Ausbildung her nähert sich die Oberstaatsanwältin Gabriele Türmer der Problematik. Die Offenbacherin ist in leitender Funktion bei der Hanauer Strafverfolgungsbehörde tätig und engagiert sich in ihrer Heimatstadt in der SPD. Die Einschätzung der Juristin im Wortlaut:.

„Die Verwendung des Begriffs ,Polizei’ weckt Vorstellungen, denen diese Kopfgeburt der Politik niemals gerecht werden kann: Wer in Hessen zur Polizei geht und die Eignungsprüfung für den Polizeidienst besteht, der muss entweder Abitur oder einen gleichwertigen Abschluss haben, damit er das Studium an der Polizeihochschule aufnehmen kann, das mit einem Bachelor abschließt.

Wer kein Abitur, sondern einen Realschulabschluss vorweisen kann, dem obliegt es, zunächst einmal die Fachhochschulreife zu erwerben, damit er danach das verpflichtende Studium aufnehmen kann. Die angehenden Polizeibeamten werden hierbei unter anderem intensiv in Rechtskunde unterrichtet. Grundlagen des Verwaltungswesens und Waffenkunde sind nur einige der theoretischen Fächer, die sie neben den begleitenden, intensiven Praktika beherrschen müssen. Nun kommt also der ,Freiwillige Polizeidienst’, der mit einem Blitzkurs, der gerade mal 50 Stunden dauert, der Bevölkerung ein Gefühl von Sicherheit und Ordnung vermitteln soll!

Ehrlicher wäre es zuzugeben, dass dieser ,Hilfsdienst’ jene Lücken stopfen muss, die durch eine jahrelange verfehlte Sparpolitik gerissen wurden. Eine Sparpolitik, die nicht nur, aber massiv auch in den Bereichen Polizei, Justiz und Schule durchgesetzt wurde und deren fatale Folgen zunehmend sichtbar und öffentlich werden.

Wer soll, wer wird sich zu diesem Hilfsdienst melden, der ,ein breites Abbild der Bevölkerung sein’ soll, dessen Männer und Frauen, multikulturell gebildet und mit sprachlicher Kompetenz in Deutsch und einer weiteren Fremdsprache gesegnet sein sollen? Solcherart gebildete, ausgereifte und, so ist zu hoffen, persönlich gefestigte Menschen dürften nicht leicht zu finden sein. (...)

Wie werden sich diese unzureichend geschulten Menschen, denen ein guter Wille nicht abgesprochen werden soll, verhalten, wenn sie in plötzlichen Konfliktsituationen oder gar bei eigener Bedrohung schnelle Entscheidungen treffen müssen?

Bereits unsere sehr gut ausgebildeten, dem Rechtsstaatsprinzip und der Dienstaufsicht unterliegenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten können den an sie gestellten Anforderungen im Außen- und Streifendienst nicht immer gerecht werden und sind nicht davor gefeit, Fehlentscheidungen zu treffen.

Wie viel weniger werden es diese Männer und Frauen sein, die weder das Wissen noch die Fähigkeiten haben können, noch gar über das praktische Instrumentarium verfügen, das erforderlich ist, um, ohne selbst in eigene Gefahr oder in die Gefahr übergriffigen Handelns gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern zu geraten, in den Straßen für Sicherheit und Schutz zu sorgen?“

