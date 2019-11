So dreist haben Unbekannte ihren Müll entsorgt 

Das Ordnungsamt in Offenbach ärgert sich über 200 illegal entsorgte Reifen in einem Feld - und glaubt, es könnte noch schlimmer kommen.

Offenbach - Was eine Schweinerei! In Offenbach in der Strahlenbergerstraße wurden 200 Altreifen einfach in ein Feld geworfen. Der oder die Täter wollten offenbar die ordnungsgemäße Entsorgung umgehen. "Das ist die zweite große Ablagerung in diesem Herbst, aber ich fürchte, es werden noch weitere folgen", klagte Christian Broos, Leiter der Stabsstelle "Sauberes Offenbach".

Das Ordnungsamt führe bereits Ermittlungen durch, Hinweise auf Verursacher gebe es jedoch noch keine. "Markierungen oder Zettel einer Werkstatt wären mal ein Anhaltspunkt“, erklärte Daniel Krüger, Chef der Müllermittler des städtischen Ordnungsamtes. Broos geht davon aus, dass es sich aufgrund der großen Menge an Reifen um eine gewerbliche Entsorgung handelt.

Umwelt in Offenbach verschmutzt: Ordnungsamt bittet um Mithilfe

Daher bittet er die Bevölkerung um Mithilfe: "Wer in der Zeit vor dem 04.11. einen Lieferwagen oder Kleinlaster in dem genannten Bereich beobachtet hat, kann sich an die Müllhotline des Ordnungsamtes (069-8065-4747) wenden und die Beobachtungen mitteilen."

Schon vor wenigen Wochen hatte das Ordnungsamt einen Müllsünder ermitteln können. Dieser hatte gegen Geld Renovierungsabfälle bei einer Offenbacher Hausbesitzerin abgeholt, diese dann aber einfach in den Wald gekippt statt sie ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Strafe: 12.000 Euro Bußgeld!

Auch in Dreieich wurden Anfang des Jahres zig Tonnen Bauschutt im Wald entsorgt. Die Stadt hatte Strafanzeige gestellt.*

