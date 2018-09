Elektro-Fahrzeug als OVB-Linie 104

Kein alltäglicher Blick: Der Energiespeicher ist in vielen Fällen oben platziert. Hier werden Batteriesysteme vom Typ Akasysten Oem in einem Elektrobus verbaut.

Offenbach - Ist Frankfurt erst der Anfang? Nach der Entscheidung des Verwaltungsgerichts muss der große Nachbar ab Februar 2019 ein Dieselfahrverbot einführen. Die Luft soll besser werden. Das Ziel hat auch Offenbach.

Ein Weg ist die Elektrifizierung der kommunalen Busflotte sein. Wie sich das „anfühlt“, können Offenbacher ab Dienstag testen. Es sind noch nicht alle Bedenken ausgeräumt, manche erinnern sich in Offenbach noch an den ersten Test im Jahr 2011. Damals wurde der bundesweit erste rein batterieelektrisch betriebene Bus im Linienbetrieb getestet. Weil das Fahrzeug eines spanischen Herstellers keine Heizung hatte, wurde der Testlauf abgebrochen. Das spornte die Verantwortlichen eher an.

Mittlerweile sieht der „Zeitfahrplan“ für die Umstellung auf Elektromobilität die Inbetriebnahme der ersten sieben Elektrobusse gegen Ende des Jahres 2019 in Offenbach vor. Bis 2023 sollen nicht 27, wie ursprünglich noch im Nahverkehrsplan vorgesehen, sondern bereits 36 Stadtbusse elektrisch betrieben werden. Das entspricht etwa 45 Prozent der gesamten Fahrzeugflotte.

Jetzt erproben die Offenbacher Verkehrs-Betriebe (OVB) erneut einen Elektrobus im Linienbetrieb. Drei Tage lang, von Dienstag, 11. September, bis Donnerstag, 13. September, setzt das Mobilitätsunternehmen der Stadtwerke-Gruppe auf der Linie 104 ein Fahrzeug des niederländischen Herstellers und E-Bus-Pioniers EBUSCO ein.

Die Fahrgäste können sich in diesen drei Tagen jeweils zwischen 7.35 und 16.25 Uhr selbst einen Eindruck von dem faszinierend leisen Antrieb verschaffen und kostenlos mitfahren. Damit die Fahrgäste den EBUSCO-Bus auch als OVB-Fahrzeug erkennen, wird er mit dem Mobilitätslogo der Stadtwerke Offenbach kenntlich gemacht.

Der zwölf Meter lange und in Alu-Leichtbauweise gefertigte Elektrobus kann rund 90 Personen befördern. Die Offenbacher Verkehrs-Betriebe gehen von einer Reichweite zwischen 220 und 250 Kilometern aus – genug für die rund fünf Umläufe auf der 13 Kilometer langen Strecke der Linie 104 zwischen den Endhaltestellen „S-Bahn-Station Bieber Bahnhof“ und „Kaiserlei-West“. Geladen wird das Fahrzeug über Nacht auf dem OVB-Betriebshof an der Hebestraße.

Verstehen Sie E- Mobilität? Zur Fotostrecke

Bereits im März 2016 hatten die OVB einen Elektrobus im Linienalltag auf Herz und Nieren geprüft. Auch dieses Fahrzeug trug ein niederländisches Kennzeichen, stammte jedoch vom Produzenten VDL und verkehrte auf dem zehn Kilometer langen Linienweg der 106 zwischen „Wetterpark“ und „Caritas/Buchrainweiher“.

Auch bei dem erneuten Praxistest geht es wieder darum, die Leistungskapazitäten von Elektrobussen im realen Alltagsbetrieb, also Reichweiten und Ladezeiten, zu erkunden. Mit dem Linieneinsatz sammeln die OVB Erfahrungen mit den Fabrikaten verschiedener Hersteller und bereiten sich damit auf die für 2019 geplante schrittweise Umstellung der Stadtbusflotte auf Elektroantrieb vor.

Bilder: Elektro-Müllwagen schont Umwelt und Ohren Zur Fotostrecke

Dass es auch anders geht, zeigt die chinesische Millionenstadt Shenzhen. Dort wurde die gesamte Busflotte auf Elektroantrieb umgestellt – als erste Stadt der Welt. Und im Vergleich dazu ist das Offenbacher Bestreben ein Klacks. In Shenzhen fahren gut 16.000 Elektrobusse ohne Abgas-Ausstoß durch die Straßen. (mk)

Die E-Bus-Abfahrtszeiten auf der Linie 104 (11. bis 13. September): Ab „S-Bahn-Station Bieber Bahnhof“ um 7.35, 9.35, 11.35, 13.35 und 15.35 Uhr. Ab „Kaiserlei-West“ um 8.37, 10.37, 12.37 und 14.37 Uhr.