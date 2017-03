DPD-Shop verweigert Paket trotz gültigem Abholschein

Offenbach - Mit Abholschein zum Paketshop, mit leeren Händen zurück. Wegen einer kleinen Unstimmigkeit in der Anschrift wird einer Frau und ihrem Mann ein Päckchen mit Bezug auf Vorschriften verweigert. Von Sarah Neder

Die Geschichte ist kurios: Da bestellt sich Lehrerin Ulrike S. aus Rumpenheim mehrere Englisch-Bücher für den Unterricht. Die Sendung könne in einem Kiosk angeschlossenen DPD-Paketshop um die Ecke abgeholt werden, verspricht der im Briefkasten gelandete Abholschein. Im Austausch gegen diesen Zettel will die Bestellerin nun das Päckchen einlösen. Doch der nur gebrochen Deutsch sprechende Kioskmann verweigert die Herausgabe und macht deutlich, dass nur ihr Mann das Paket abholen dürfe. Die Lehrerin ist empört, sie interpretiert das Verhalten des Mannes zunächst als kulturell bedingte Unterdrückung der Frau, die offenbar als nicht geschäftsfähig angesehen werde. Ein Missverständnis, wie sich später herausstellt.

Wegen des Verdachts besucht die Redaktion gemeinsam mit der Leserin die DPD-Filiale. Auf Nachfrage erläutert der Betreiber diesmal verständlicher: Auf dem Paket stünden zwar Vor- und Nachname der Rumpenheimerin, lese er aber den Code der Bestellung mit dem Scangerät aus, werde dort der Vorname ihres Mannes angezeigt. Wie es zu der Abweichung gekommen ist, kann sich Ulrike S. nicht erklären.

Der Verkäufer beteuert, dass er sich in einer Zwickmühle befinde: Weil sich die Anschriften nicht vollständig deckten, dürfe er die Sendung nicht herausgeben. Überreiche er eine Bestellung einem Falschen, mache er sich strafbar. Ein Risiko, das ihn bis zu 500 Euro kosten könne. Also kommt die Lehrerin mit ihrem Mann in den Laden zurück, damit ihm das Paket ausgehändigt werde. Doch selbst als die beiden ihre Personalausweise vorlegen, bleibt der Shopbetreiber hart und rückt nichts raus. Das Lehrmaterial dürfte inzwischen wieder zurück an den Verlag gegangen sein. Mittlerweile hat Ulrike S. mit dem Verlag Kontakt aufgenommen und dort ihre Situation geschildert. Der Absender wolle nun das angeforderte Material noch einmal losschicken. Diesmal hoffentlich mit übereinstimmender Anschrift...