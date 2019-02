Pavillons der ASS weichen einem zweigeschossigen Neubau

Offenbach – Die Viertklässler drängen auf die Gymnasien. Daher plant die Stadt langfristig eine viertes am Standort Güterbahnhof. Bis es soweit ist, müssen Alternativen geschaffen werden für die zusätzlichen Pennäler.

Eine davon ist mehr als das: An der Albert-Schweitzer-Schule ist ein kleiner Neubau geplant, der am Ende acht neue und in der Summe vier zusätzliche Klassenräume bringt. Und einen überaus ambitionierten Zeitplan.

Das Gymnasium, 1909 bis 1911 als Oberrealschule errichtet, bietet kaum noch Platz für Erweiterungen. Die letzte Nische belegen zwei Pavillons, die in den 1970er und -80er Jahren gebaut wurden. „Sie sind in einem miserablen Zustand“, sagt Stadtrat Paul-Gerhard Weiß. An ihrer Stelle soll ein zweigeschossiger Neubau mit Außentreppen entstehen – und langfristig den Raumbedarf an der Waldstraße 113 decken.

Problem: Beide Pavillons werden noch für die (mündlichen) Abiturprüfungen im Mai benötigt, aber bereits im neuen Schuljahr – erster Schultag ist der 12. August – soll der Neubau bezugsfertig sein. Angestrebt ist der September. Daher setzt die Stadt auf eine Holz-Modulbauweise mit einem „hohen Vorfertigungsgrad“. Kosten: nahezu 2,6 Millionen Euro.

Hintergrund: Die Aufnahmekapazität in die 5. Klassen liegt bei den drei Gymnasien derzeit bei 15 Eingangsklassen. 2018 und 2017 konnte der Mehrbedarf durch die „abgestimmte Überschreitung und die Zuordnung von Interimsschulräumen an die Rudolf-Koch-Schule abgefangen werden“, heißt es in der Vorlage ans Stadtparlament. Dem seien aber Grenzen gesetzt – räumliche und pädagogische. Während es an der Leibnizschule eine Containerlösung gibt (wir berichteten), erhält die Albert-Schweitzer-Schule eine hochwertigere Bebauung. Ab dem Schuljahr 2019/2020 wird dort dann sechszügig auf das Abitur vorbereitet. (mk)