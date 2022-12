Gewalt in Offenbach: Zwei Männer lebensbedrohlich verletzt

Von: Vincent Büssow

In Offenbach kommt es zu einer nächtlichen Auseinandersetzung. Zwei Männer erleiden lebensbedrohliche Stichwunden. Die Polizei ermittelt.

Offenbach – Zwei Männer sind bei einer körperlichen Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zum Sonntag (25. Dezember) gegen 2.45 Uhr im Bereich der Ecke, an der die Waldstraße und die Geleitsstraße aufeinandertreffen. Die Verletzten im Alter von 41 und 42 Jahren trugen Stichverletzungen davon, wie die Polizei berichtete.

Die Polizei in Offenbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es mehrere Täter gegeben haben. Die Behörde bittet nun um Hinweise zu dem Vorfall und hat eine Beschreibung von zwei der mutmaßlichen Täter veröffentlicht.

Bei einer nächtlichen Auseinandersetzung in Offenbach wurden zwei Männer lebensbedrohlich verletzt. (Symbolbild) © Rolf Poss/imago

Gewalt in Offenbach: Polizei bittet um Hinweise

Demnach sollen die Täter circa 45 bis 40 Jahre alt gewesen sein. Einer von ihnen hatte eine Glatze, der andere soll mit einer dunklen Jacke und Schildkappe bekleidet gewesen sein. Wer Hinweise zu den Personen oder dem Vorfall geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8090 1234 melden.

Immer wieder kommt es in der Region zu derartigen Gewaltakten. So kam es in Offenbach zu mehreren brutalen Angriffen an einem Wochenende. (vbu)