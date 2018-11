Polizei-Neubau wirkt sich auf Spessartring aus

Offenbach - Der Neubau des Polizeipräsidiums hat Auswirkungen auf den Spessartring. Bereits jetzt wurde eine ampelgeregelte Linksabbiegespur eingerichtet. Von Matthias Dahmer

Erst nach Fertigstellung des Baus folgt eine aufwendige Sanierung der Fahrbahn, die vor dem neuen Abzweig seit Jahren schon bedenkliche Wellen aufweist. Irgendwann 2020 wird der Buchhügel berufliche Heimat für mehr als 900 Polizeibedienstete sein. Nach Jahren des Planens, Verwerfens, Rechnens und Prozessierens entsteht nun auf dem 36.000 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Rheinstraße und Spessartring das neue Polizeipräsidium Südosthessen.

Vorbote des Neubaus mit seinen 25.000 Quadratmetern Nutzfläche ist neben den großflächigen Erdarbeiten auf dem Gelände die neue, zunächst noch provisorische Zufahrt. Wer auf dem Spessartring Richtung Waldstraße unterwegs ist, für den ist der ampelgeregelte Linksabbieger kurz vorm DRK-Heim unübersehbar. Weil diese dritte Spur Platz braucht, wurden die beiden bisherigen Fahrbahnen dort nach rechts verschwenkt. Das, was behelfsmäßig errichtet wurde, entspricht in etwa dem, was dauerhaft geplant ist, heißt es aus dem städtischen Referat Verkehrsplanung. Unter anderem stehe im Detail noch nicht genau fest, wie lang die Linksabbiegerspur werde.

Dass sich nur rund 100 Meter weiter in Höhe des Altenheims eine Fußgängerampel befindet, ist für die Planer kein Problem: Die beiden Lichtzeichenanlagen würden synchronisiert, sodass dadurch nicht mit mehr Stau auf dem Ring zu rechnen sei.

Auch die Befürchtung, dass in Stoßzeiten, wenn beispielsweise morgens mehrere hundert Ordnungshüter ihren Dienst antreten, die einzige Zufahrt von Osten her zum Nadelöhr wird, teilen die Fachleute nicht. Weil die Zufahrtsschranke zum Polizei-Areal nicht unmittelbar am Ring, sondern etwas weiter hinten im Gelände geplant sei, werde gewährleistet, dass alle Linksabbieger aufgenommen werden könnten und der Ring Richtung Osten nicht blockiert werde. Nicht ausschließen will man im Rathaus, dass die Linksabbiegespur zu den Spitzenzeiten nicht für alle ausreicht, die aufs Polizeigelände wollen. Dann könne es schon sein, dass sich Fahrzeuge bis auf die linken Spur des Spessartrings stauten. Doch das sei weiter westlich an der Kreuzung mit der Waldstraße zu manchen Zeiten ja ähnlich, heißt es.

Teuer für die Stadt dürfte es noch werden, wenn der Präsidiums-Neubau steht. Erst dann könne man abschätzen, wie sich die seit Jahren existierende Wellen in der Fahrbahn weiter entwickelten, sagt Baudezernent Paul-Gerhard. Derzeit sei schon erkennbar, dass Abdichtungen im Zuge des Neubaus das sogenannte Schichtenwasser im dortigen Untergrund verringert hätten.

Nach einer ersten Einschätzung des ESO, so Weiß weiter, müsse wohl der Spessartring nach Fertigstellung des Neubaus beidseitig auf einer Länge von etwa 100 Metern und bis in eine Tiefe von 1,50 Metern aufwendig saniert werden. Kosten: eine halbe Million Euro.