Offenbach - Für ihr literarisches Gesamtwerk unter besonderer Berücksichtigung ihres Romans „Wovon wir lebten“ wird Silke Scheuermann mit dem Georg-Christoph-Lichtenberg-Preis für Literatur des Landkreises Darmstadt-Dieburg geehrt.

Die mit 10 .000 Euro dotierte Auszeichnung wird alle zwei Jahre verliehen, abwechselnd an einen bildenden Künstler und einen Schriftsteller. Am 24. Mai wird der Preis an die in Offenbach lebende Scheuermann übergeben. (beri)