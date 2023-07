„Endlich neue Parkplätze für Offenbach“: Foto von Falschparker auf der Waldstraße sorgt für Spott

Von: Erik Scharf

Die Radspuren auf der Waldstraße sind zwar noch recht frisch, doch zu übersehen sind sie eigentlich nicht. Einem Renault-Fahrer ist es trotzdem gelungen.

Offenbach – Als Radfahrer in Offenbach ist das Leben nicht unbedingt leicht. Zwar gelten die Fahrradstraßen als Erfolg, doch die Radfahrer fühlen sich dort oft nicht sicher, wie eine Studie herausfand. Dass die fehlende Sicherheit nicht das einzige Hindernis auf dem Rad sein kann, zeigt derzeit recht anschaulich ein Foto, das auf Twitter kursiert.

Es zeigt die Radspur auf der Offenbacher Waldstraße in Richtung Innenstadt. Erst vor wenigen Tagen wurde die Radstraße eingeweiht. Ein großes Banner weist die Autofahrer sogar noch darauf hin, dass sich die Autofahrer die Waldstraße nun in einem Praxistest mit den Zweirädern teilen.

Da gehört das Auto nicht hin: Ein Falschparker auf der frisch eingeweihten Radspur in der Waldstraße. © schwarzgeld/Screenshot/Twitter

Renault-Fahrer parkt mitten auf der Fahrradspur

Doch für einen Renault-Fahrer sind diese Hinweise offenbar nicht ausreichend gewesen. Auch die gelb markierte Spur und die Fahrrad-Symbole auf dem Asphalt hielten ihn nicht davon ab, mitten auf dem Radweg anzuhalten. Mit eingeschalteter Warnblink-Anlage blockierte der Renault die Fahrradspur fast komplett.

„Endlich neue Parkplätze für Offenbach“, twitterte ein User am Dienstagnachmittag (25. Juli) mit einer guten Prise Sarkasmus und teilte das Foto des Falschparkers. In den Kommentaren stellten sich die Twitter-User das Unverständnis gegen den rücksichtslosen Parker. „Wie soll der gute Mensch das auch wissen“, kommentierte ein User und zoomte das Foto auf das blaue Banner mit dem Slogan „Radfahrstreifen, denk dran“. Die Ironie schreit einem aus dem Bildschirm entgegen. Ein anderer User taggte Offenbachs OB Felix Schwenke. Eine Reaktion gab es vom SPD-Politiker aber bislang nicht.

„Dauerparken im Halteverbot auf dem Radstreifen“ schon lange ein Ärgernis

Schon im März 2021 bewerteten Radfahrer in Offenbach ihre Situation im Straßenverkehr bei einer ADFC-Umfrage mit einer Schulnote von 3,6 – also zwischen befriedigend und ausreichend. Und schon vor zwei Jahren beklagten die Radfahrer das „Dauerparken im Halteverbot auf dem Radstreifen“. Damit sich diese Note bei künftigen Studien verbessert, treibt die Stadt Offenbach mit dem lokalen Projekt Bike das Thema Fahrradfahren in Offenbach voran.

Für Radfahrer, die auf der eigenen Spur immer wieder parkenden Autos ausweichen müssen, bleibt das Frustrationslevel jedoch erhöht. Dass in dem speziellen Fall aus der Waldstraße die Fahrbahn in beiden Richtungen komplett leer ist und beim Vorbeifahren keine Crash-Gefahr mit einem Auto besteht, bleibt da nur ein schwacher Trost. (esa)

