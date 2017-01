Räuber sticht mit Messer mehrfach auf Taxifahrer ein

Offenbach - Als sich ein Taxifahrer gegen einen Räuber wehrt, sticht dieser plötzlich mit einem Messer zu. Dem Opfer eilt ein Passant zur Hilfe, trotzdem muss der Taxifahrer ins Krankenhaus gebracht werden.

Dass sein Beruf mit Gefahren verbunden ist, musste ein Taxifahrer gestern Abend feststellen. Als er gegen 22.15 Uhr einen Fahrgast in die Straße „Linsenberg“ in Offenbach chauffiert hatte, zückte der der etwa 20-jährige Mann statt seines Portemonnaies plötzlich ein kleines Messer und forderte von dem 64-jährigen Offenbacher dessen Tageseinnahmen. Wie die Polizei mitteilte, wehrte sich der Fahrer gegen den Überfall, so dass es zu einem Gerangel kam. Der Räuber stach dabei mehrfach auf sein Opfer ein und verletzte es schwer an Hals und Hand.

Zum Glück wurde ein Zeuge auf das Geschehen aufmerksam und eilte dem Taxifahrer zu Hilfe. Der Täter, der als etwa 1,75 Meter groß und sehr schlank beschrieben wurde, suchte daraufhin ohne Beute das Weite. Er war mit einer dunklen Hose und einer schwarzen Jacke bekleidet und trug eine schwarze Wollmütze. Er soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Der Taxifahrer wurde in eine Frankfurter Klinik eingeliefert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 069/8098-1234 zu melden.

