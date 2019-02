Bus fährt über Nagelkissen: Unbekannter setzt Leben der Fahrgäste aufs Spiel

Polizei ermittelt

Ein Unbekannter hat ein Nagelkissen auf die Straße gelegt

Offenbach - Die Offenbacher Polizei ermittelt wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, nachdem am Mittwochmorgen ein Linienbus auf der Seligenstädter Straße in Offenbach über ein wohl vorsätzlich ausgelegtes Nagelkissen gefahren war.