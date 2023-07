Rathaus-Pavillon: Neuer Stadtraum kann kostenlos gemietet werden

Von: Christian Reinartz

Genießen die Atmosphäre im neuen Stadtraum: Fabian Bierwolf (links), Anna-Maria Rose und Max Seipel. © Reinartz

Die Innenstadt als Aufenthaltsort attraktiv machen – das ist das Ziel, das die Offenbacher Stadtverwaltung verfolgt. Einer der oft von Oberbürgermeister Felix Schwenke zitierten „tausend Bausteine“ zu Belebung der Innenstadt ist der neu gestaltete Rathaus-Pavillon.

Offenbach – Der Rathaus-Pavillon lockt schon seit Monaten Besucher mit Veranstaltungen, einem Jugendraum und dem Radraum – eine Art Fahrradwerkstatt zum Selbstschrauben, ein offener Gesellschaftsklub für Radbegeisterte – in den Stadthof. Dazugekommen ist seit Ende Mai der sogenannte Stadtraum. 90 Quadratmeter Fläche, eine Bar, ein DJ-Pult, Sound-Anlage. Dazu eine mit Mini-Bierbänken ausgestattete Terrasse, ein ganzer Satz rollbare Möbel und sogar ein mobiler Sandkasten gehören zum Inventar – die perfekte Location um Konzerte, Partys, Lesungen, Yogastunden, Kindergeburtstage und vieles mehr in Nullkommanix auf die Beine zu stellen. Sozusagen einen Pop-up-Mehrzweckraum mit Charme und Style, der im Lauf des Jahres zu einem kraftvollen Menschenmagneten für die Innenstadt werden soll.

Diese Vision steckt jedenfalls dahinter, hört man Anna-Maria Rose zu, die als Leiterin der Agentur Mitte und Teil der Wirtschaftsförderung dem Rathaus-Pavillon, in dem jahrelang der biedere Polizeiladen untergebracht war, hippes Leben einzuhauchen versteht.

OB Schwenke jedenfalls zeigt sich bei einem Ortstermin im mattschwarz gestrichenen Stadtraum zufrieden mit den ersten Erfolgen des Konzepts und betont den bewusst offen gehaltenen Charakter des kostenlosen Raumangebots an die Offenbacher Bevölkerung. „Von der Ausstellung über die Abendveranstaltung bis hin zu einem Kinderflohmarkt ist alles denkbar.“ Im Grunde könne jeder sich mit einem Mietwunsch online an die Stadt wenden (siehe Kasten). „Wir achten allerdings auf eine Durchmischung und geben solchen Veranstaltungen Vorrang, die sich der Allgemeinheit öffnen“, erklärt Anna-Maria Rose das Prozedere. Sogar kommerzielle Händler wie eine Buchhandlung oder ein Secondhand-Laden haben einen Zuschlag erhalten. Das seien aber eher Ausnahmen.

Abseits der Veranstaltungen hat der neue Stadtraum auch regelmäßige Zeiten, in denen die Bar „Kollektiv“ geöffnet ist. Betrieben wird sie von der Marketing- und Eventagentur „Klub Liebe Studio“, die auch die Offenbacher Grace Studiobar im Nordend unterhält, die sogar deutschlandweit bekannt ist.

Dahinter stehen Fabian Bierwolf, Max Seipel und Oliver Hundemer, die den Stadtraum als Straßenkaffeebar und Treffpunkt für all die betreiben, die etwas Abseits der Offenbacher Einkaufsstraße einen Ort zum Verweilen suchen. Bisher gab‘s Kuchen, Kaffee und Drinks. Mittlerweile bieten die drei auch ausgesuchtes Essen an.

Währenddessen brummt es nebenan im Radraum schon gewaltig. Ob Radschläuche flicken, Gangschaltung einstellen oder Kette erneuern. Offenbach können hier unter fachkundiger Anleitung schrauben oder einfach nur den Reifendruck checken. Designt wurde das Studio mit großem Konferenztisch, großem Bildschirm mit Livestreamfunktion und aufbereiteten Rad-Designklassikern im Schaufenster von HfG-Designer und Dozent Daniel Rese, der ein Faible für Fahrräder hat und auch für die Buchungen im Stadtraum verantwortlich zeichnet. Auf Zuruf, genauer gesagt per Instagram-Post, hingegen treffen sich Offenbacher Jugendliche im Jugendraum, der den Rathaus-Pavillon komplettiert. Dort haben Vertreter des Kinder- und Jugendparlaments einen gemütlichen Raum mit zahlreichen Sofas, Sesseln, Tischen und Stühlen gestaltet, in dem sie sich „in der Innenstadt treffen können, ohne gezwungen zu sein, etwas für Geld zu konsumieren“, erklärt Muhammed Simsek die Idee dahinter. Es laufe gut bisher, sagt er. So gibt es demzufolge Lerngruppen, die dort zusammenkommen oder aber auch Feiern. „Wir nehmen natürlich keine Miete für solche privaten Veranstaltungen, aber wir verpflichten die Leute, den Jugendraum ehrenamtlich drei, vier Tage zu öffnen.“