Serientäter mit "geschwollener Hand" beschäftigt erneut Polizei 

In Offenbach treibt ein Serientäter sein Unwesen. Die Polizei sucht den Mann mit der "geschwollenen Hand". Zuletzt hat er in der Bismarckstraße Passanten überfallen

In Offenbach hat der Mann mit der "geschwollenen Hand" wieder zugeschlagen. Er soll für ein Dutzend Überfälle verantwortlich sein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Update vom Montag, 11. November 2019, 15:45 Uhr: Mindestens seit Mitte September soll ein Mann in der Innenstadt von Offenbach für über zehn Raubüberfälle verantwortlich sein - jetzt hat er wieder zugeschlagen. Der Täter, dessen Hand auffällig geschwollen sein soll, hat nach Angaben der Polizei am Samstagabend gegen 19.20 Uhr in der Bismarckstraße in Offenbach kurz hintereinander zwei Fußgängern jeweils Schläge angedroht und Geld gefordert haben.

Offenbach: Wieder Überfall von Mann mit geschwollener Hand

Der Räuber trug diesmal einen dunklen Parka und eine schwarze Basecap. Am Sonntagabend dagegen überfielen zwei vermutlich andere Straßenräuber einen Fußgänger - allerdings ebenfalls in der Bismarckstraße. Gegen 23 Uhr wurde der Mann aus Offenbach von den etwa 30-jährigen Tätern mit einem Messer bedroht. Sie nahmen ihm Geld, Handy und Ausweis ab.

Einer der Täter war etwa 1,70 Meter groß, trug eine Glatze und einen Dreitagebart und war mit einer blauen Jacke sowie einer schwarzen Sporthose bekleidet. Der Komplize war etwas größer, hatte kurze schwarze Haare und trug eine schwarze Jacke. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

Erstmeldung: Offenbach - Ganze zehn Raubüberfälle gehen in Offenbach anscheinend auf das Konto ein und desselben Täters - und das sind vermutlich nicht mal alle. Wie das Polizeipräsidium Südosthessen berichtet, wird ein 1,75 bis 1,80 Meter großer Mann gesucht, der 25 bis 35 Jahre alt sein soll. Seit mindestens Mitte September sei er "in der Innenstadt zugange".

Offenbach: Polizei sucht Mann nach Überfällen in Innenstadt

Die Masche des mutmaßlichen Täters ging so: zuerst verwickelte er seine Opfer in ein Gespräch und forderte plötzlich Geld von ihnen. Er drohte ihnen mit Schlägen und nötigte zwei jüngere Opfer sogar so weit, dass sie auf einer Bank Geld abhoben und es ihm gaben. Nun sucht die Polizei den Mann und bittet weitere Opfer eines etwaigen Überfalls, sich zu melden.

Offenbach: Aggressives Betteln oder Überfall? Polizei sucht Mann in Innenstadt

Die Ermittler schließen nicht aus, dass manche Passanten auch "nur" aggressiv angebettelt wurden. Möglich ist auch, dass der Mann in manchen Fällen keine Beute gemacht hatte und die Betroffenen das daher auch nicht bei der Polizei zur Anzeige gebracht hätten. Die Kripo bittet deshalb mögliche andere Geschädigte und Zeugen, sich zu melden.

Der Mann ist Augenzeugen zufolge von kräftiger Statur, hat schwarze kurze Haare, einen Dreitagebart und trägt meist sportliche Kleidung, Kapuzenpullover und Jogginghose. Bei den letzten Überfällen hatte er zudem eine geschwollene Hand, außerdem sprach der Mann deutsch mit leichtem Akzent.

Offenbach: Polizei bittet Zeugen von Überfall in Innenstadt sich zu melden

Wer also Hinweise geben kann oder dem mutmaßlichen Täter vielleicht selbst schon begegnet ist, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069-80981234 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

