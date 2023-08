„Wir sind noch in der Chaosphase“: Riesige Rauchwolke über Offenbach

Anwohner vermuten Explosion

+ © 5vision.news In Offenbach ist ein Großbrand ausgebrochen. © 5vision.news

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sarah Neumeyer schließen

Weitere schließen

Eine riesige Rauchwolke ist über Offenbach zu sehen. Es gibt Berichte über mehrere Explosionen. Der Bahnverkehr Richtung Frankfurt ist eingestellt.

Offenbach - In Offenbach ist am Sonntagabend ein Großbrand in einer Recyclingfirma ausgebrochen. Ob es Verletzte gibt, ist noch unklar, sagte ein Sprecher der Stadt Offenbach. Es seien mehrere kleinere Explosionen zu hören gewesen, berichtete er. Auch Anwohnerinnen und Anwohner berichteten von einer Explosion.

„Wir sind noch in der Chaosphase“, sagte ein Mitarbeiter der Feuerwehr. Ein Polizeisprecher sagte, Anwohner in Offenbach seien gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auf einem Video, das über den Kurznachrichten X (früher Twitter) geteilt wurde, ist eine große Rauchwolke zu sehen. Im Hintergrund hört man ein lautes Knallen. Die Rauchwolke ist laut Angaben des Sprechers der Stadt Offenbach bis nach Frankfurt zu sehen.

Großbrand in Offenbach: Rauchwolke bis Frankfurt zu sehen - Bahnverkehr eingeschränkt

Auch weitere Fotos und Videos zeigen eine große Rauchwolke und Flammen. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot im Einsatz. In der Recyclingfirma werde unter anderem mit Batterien gearbeitet, sagte er weiter.

Bei der Bahn wurde der Fernverkehr auf der ICE-Strecke nach Frankfurt und der Regionalverkehr eingestellt. (sne/dpa)