Rauschgifthandel im KOMM-Parkhaus, Junkies an der Toys’R’Us-Immobilie

„Keine offene Drogenszene“

Besonders in den Abend- und Nachtstunden wird nach Beobachtungen von Ladenbesitzern im und am KOMM-Parkhaus gedealt. Die Polizei kann nicht bestätigen, dass sich dort ein Schwerpunkt des Drogenhandels entwickelt hat.

Offenbach - Ein reger Drogenhandel im und am KOMM-Pakhaus, Junkies in der vor dem Abriss stehenden Toys’R’Us-Immobilie. Das sind Beobachtungen, die der Redaktion von Offenbachern zugetragen wurden. Die Polizei kann dagegen keine örtlichen Schwerpunkte erkennen, an denen gedealt wird. Von Matthias Dahmer