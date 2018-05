In Offenbach reden die Frauen mit

Mainz/Offenbach - Wo wohnt es sich in Deutschland am besten, wo weniger gut? Das ZDF hat eine Studie vorgelegt, in der die Lebensbedingungen in 401 Städten und Kreisen analysiert werden. Von Michael Eschenauer

Offenbach schneidet unter Hessens Teilnehmern am schlechtesten ab, verzeichnet aber einige Pluspunkte. Der Kreis Offenbach sowie der Main-Kinzig-Kreis mit Hanau liegen im Mittelfeld.

Von allen Regionen in Hessen lässt es sich nach der Studie am besten im Hochtaunuskreis, in Frankfurt sowie im Rheingau-Taunus-Kreis leben. Der Hochtaunuskreis kommt auf 191 von 300 möglichen Punkten, dies bedeutet bundesweit Platz 27. Die Stadt Offenbach liegt mit 145 Punkten auf Rang 358. So schlecht platzierte sich keine andere Kommune in Hessen. Der Kreis Offenbach erreicht mit 162 Punkten Platz 254, der Main-Kinzig-Kreis mit Hanau kommt auf 168 Punkte oder Platz 199. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 166 Punkten.

Am besten in Hessen schneidet der Hochtaunuskreis in der Einzelwertung Gesundheit und Sicherheit ab, wo 71 von 100 möglichen Punkten erzielt werden, Frankfurt bekommt in der Erhebung des Prognos-Instituts 185 von 300 in der Gesamtwertung möglichen Punkten und landet auf Platz 57. Am besten sieht es in Frankfurt bei Freizeit und Natur aus, wo die Stadt 72 von 100 möglichen Punkten erzielt. Abstriche gibt es bei Gesundheit und Sicherheit (55) sowie Arbeit und Wohnen (59).

Zusammen mit Frankfurt erreicht der Rheingau-Taunus-Kreis ebenfalls 185 Punkte und wird damit im Gesamtranking auf Platz 58 eingestuft. Danach folgen Darmstadt (183), Main-Taunus- und Wetteraukreis (je 172) und die Landeshauptstadt Wiesbaden (170).

Die Stadt Offenbach erreicht in Sachen Arbeit und Wohnen mit 41 Punkten Rang 390. Da gibt es folgende ausgewählte Einzelergebnisse: Schulden öffentlicher Haushalte Rang 393, Schulabbrecherquote Rang 328. Dafür liegt man beim Frauenanteil im Parlament auf dem stolzen sechsten Platz.

Bei Freizeit und Natur kommt Offenbach auf Rang 167 mit 53 von 100 Punkten. Die ausgewählten Einzelergebnisse lauten: Erholungsfläche je Einwohner Rang 40, Sonnenstunden Rang 112. Für ein lebendiges Nachtleben gibt es bei der Bar- und Restaurantdichte einen Platz 52. Vernichtend ist das Resultat in der Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen: Platz 400 von 401 Teilnehmern.

Beim Themenkreis Gesundheit und Sicherheit erzielt die Stadt Offenbach mit 51 von 100 Punkten Platz 318. Bei der Kinderarmut liegt sie weit hinten mit Platz 394. Übertroffen wird dieses ernüchternde Ergebnis nur durch die Wertung bei der Altersarmut. Da steht Offenbach auf Rang 401, dem schlechtesten Platz aller Städte. Immerhin erzielt man bei der Arztdichte mit Rang 28 ein gutes Ergebnis. Bei den Verletzten und Getöteten im Verkehr und bei den Gewaltverbrechen fällt die Stadt wieder auf die Ränge 320 und 334 zurück.

Im Kreis Offenbach sind die Ergebnisse weniger spektakulär. Bei Arbeit und Wohnen kommt er auf Rang 180 oder 60 Punkte, bei Freizeit und Natur liegt die Region auf Platz 263 (47 Punkte), bei Gesundheit und Sicherheit kommt sie auf Rang 234 (55 Punkte).

Ein gutes Ergebnis erzielt der Kreis Offenbach bei der Lebenserwartung. Da liegt er bei den Frauen auf Platz 29, bei den Männern sogar auf Platz 20. Die Platzierungen bei Wohnungseinbrüchen (301), Kinderarmut (268) und Altersarmut (329) liegen wieder weit hinten.

Auch die Höhe der Verschuldung seiner öffentlichen Haushalte drückt den Kreis Offenbach auf einen schwachen Rang 369. Besser steht er bei den Schulabbrechern und bei der Kaufkraft da – Platzierungen 76 beziehungsweise 38.

Fotos: Die zehn höchsten Wolkenkratzer in Frankfurt Zur Fotostrecke

Der Main-Kinzig-Kreis mit der Stadt Hanau bewegt sich im Mittelfeld. Bei Arbeit und Wohnen kommt er mit 60 Punkten auf Rang 182, bei Freizeit und Natur mit 47 Punkten auf Rang 270 und in puncto Gesundheit und Sicherheit mit 62 Punkten auf Platz 100. Bei den Einzelergebnissen liegt er mit der Verschuldung öffentlicher Haushalte auf Platz 357 von 401; beim Anteil des Walds an der Gesamtfläche erzielt er einen respektablen Platz 77; bei der Zahl der Sonnenstunden bleibt er mit Rang 259 allerdings deutlich hinter der Stadt Offenbach zurück.

Besser steht der Kreis da bei den Verletzten und Getöteten im Straßenverkehr (Rang 50), beim Frauenanteil in den Parlamenten (Rang 58) und bei der Kaufkraft (Rang 93).

Für das Ranking zu den Lebensverhältnissen hat Prognos amtliche Statistiken ebenso ausgewertet wie offizielle Daten.

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: dpa