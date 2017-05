„Franco A. ist ein Einzelfall“

Offenbach - Die Reservistenkameradschaft Offenbach trifft sich jeden Sonntag zum Frühschoppen, um aktuelle Themen rund um die Bundeswehr zu besprechen. Und da gibt es momentan ja einiges zu bereden. Tamara Schempp fragte nach beim Vorsitzenden Klaus-Ulrich Göbel.

Ist die Affäre um den unter Terrorverdacht stehenden Offenbacher Oberleutnant Franco A. auch Thema im Vereinsheim?

Natürlich ist das bei uns Thema, kein Mensch findet das in Ordnung! Das hat auch nichts mit Tradition zu tun. Der ist aber ein Einzelfall. Bei 180.000 Mann ist auch mal eine Bazille dabei. Das lässt sich nicht vermeiden.

Das scheint Sie ja sehr zu verärgern...

Jaja das verärgert uns, ist schlecht fürs Image. Die Vorgesetzten gehören zur Brust genommen. Unsere Uschi hat einen Verwaltungsjob. Die muss sich auf militärische Mitarbeiter verlassen können. Wenn da schon geschlampt wird, kann das ja nix werden. Der Fisch fängt immer am Kopf an zu stinken.

Sie sagten, all das habe nichts mit Tradition zu tun. Inwiefern nicht?

Tradition steht dem Soldaten zu. Es ist nirgendwo verankert, was erlaubt ist und was nicht. Die Leute sollen sich auf Traditionen berufen. Was vertragen wir denn nach dem Zweiten Weltkrieg? Man muss die Zeit nicht verherrlichen, sollte sie aber auch nicht verteufeln. Wir trauen uns nicht mehr, über Traditionen zu reden.

Tun Sie das als Reservisten denn untereinander?

Im Vereinsheim werden Zoten losgelassen, die man öffentlich nicht sagen würde. Was mich am allermeisten stört: Keiner traut sich mehr, sich Soldat zu nennen. Es heißt immer nur „Bürger in Uniform“. Wie bei Polizei oder Feuerwehr. Wir sind Soldaten. Wir waren Soldaten. Jetzt sind wir Reservisten.

