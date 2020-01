RMV greift Deutsche Bahn wegen S-Bahn-Ausfällen an: „Keinesfalls zufriedenstellend“

Was Sie beschreiben ist das Ergebnis der finanzpolitischen "schwarzen NULL". Wir sind als Exportnation ganz vorne dabei, aber die Investitionen im Inland decken bei weitem nicht das ab was notwendig wäre um unsere Infrastruktur auf das Level zu bringen wie man es in einem Land wie Deutschland für selbstverständlich halten würde.

W-LAN: da sind die meisten Entwicklungsländer weiter als wir.

Breitbandnetz: das ist beschämend rückständig in Deutschland, Menschen aus anderen Ländern kratzen sich ungläubig den Kopf wenn Sie das Breitbandnetz in Deutschland sehen.

Bahnnetz: von Nordseeküste bis zum Bodensee ärgern sich die Menschen über die mangelnde Funktionalität der Bahn.

Brücken: die Straßen- und Bahnbrücken modern vor sich hin und sind zum größten Teil in einem Zustand der eine uneingeschränkte Nutzung nur noch für nicht all zu viele Jahre erlaubt.

etc. etc. etc.

Aber sparen müssen wir, damit der Kontostand schön ausschaut.