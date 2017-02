Offenbach sagt Rad-Wracks den Kampf an

Offenbach - Jeder kennt sie: Verwaiste Fahrradrahmen, Räder mit verrosteten Ketten, kaputten Felgen, fehlenden Lenkern und Sätteln. Angekettet überall dort, wo viele Offenbacher ihren morgendlichen Weg zu Arbeit und Schule beginnen.

+ Erst markiert, später losgekettet, wiederverwertet oder verschrottet: Jugendliche beim Kampf gegen Fahrrad-Wracks. © Stadt Viele von ihnen werden nicht mehr abgeholt und somit dem langsamen Verfall preisgegeben. Einerseits schade um die oft noch funktionstüchtigen Drahtesel, andererseits auch nicht unbedingt schön anzuschauen, findet man bei der Stadt. Die Jugendlichen des Scout-Projektes, die von Mitarbeitern der Fachstelle „Jugendhilfe an Schule“ betreut werden, schaffen zusammen mit dem Ordnungsamt für Abhilfe. Gemeinsam sollen die „Fahrradleichen“ zunächst markiert werden, um den Besitzern die Chance zu geben, ihr Eigentum zu entfernen.

Werden die Räder in den nächsten zwei Wochen nicht abgeholt, sammeln die Schüler sie gemeinsam mit den Ordnungshütern ein und prüfen die Vehikel auf ihre Tauglichkeit. Handelt es sich offensichtlich nur noch um Schrott, wird das Fahrrad entsorgt. Noch intakte Fahrräder werden zunächst im Fundkeller des Ordnungsamtes aufbewahrt, um dann im Rahmen der nächsten Fundsachenversteigerung einen neuen Eigentümer zu finden.

Aber auch die Jugendlichen des Scout-Projektes haben etwas von der Aktion. Im Laufe des Projektes werden zwei bis drei Rad-Wracks aussortiert und anschließend in Eigenarbeit repariert. Am Ende der Aktion wird also nicht nur die Offenbacher Innenstadt optisch aufgewertet, sondern die Scout-Schüler können sich auch noch über ein neues Fahrrad freuen. Erfahrungsgemäß ist ein von Fahrradwracks freier Zustand nicht von unbegrenzter Dauer: Bürger, die im Stadtgebiet schrottreife Fahrräder sehen, werden gebeten, das städtische Ordnungsamt über die Müllermittlerhotline 069 8065-4747 zu informieren. (pso)

