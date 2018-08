Schafe leiden im Winter-Vlies unter der Hitze

Offenbach - Kein Mensch bei Trost würde bei diesen Temperaturen in einem dicken Wollmantel herumlaufen. Ein Trupp Schafe im Stadtteil Bieber hätte es sicherlich auch gern luftiger, muss aber die Hitze in dicker verfilzter Winterwolle ertragen. Von Veronika Schade und Thomas Kirstein

Ihre Halter haben sie bislang ungeschoren gelassen.

Spaziergänger überkommt das Mitleid, wenn sie die Weide an der verlängerten Würzburger Straße in Richtung Friedhof passieren. Sengende Hitze, ausgedörrtes Gras. Wie ihre Artgenossen auf der ganzen Welt immer auf der Suche nach einem Schattenplatz, drängen sich vier Schafe und einige Ziegen unter einem Anhänger. „Ich wundere mich, dass sie noch leben“, sagt etwa Cornelia Förster. Solche Zustände sind für sie Tierquälerei.

Als inoffizieller Stichtag für die Schur von Schafen gilt der 15. Juni. Der ist lange her – ausgerechnet in diesem historischen Hitzesommer. Ein bis zweimal im Jahr müssen Schafe geschoren werden, da das dicke Vlies die Luftzirkulation verschlechtert. „Die Gefahr für einen Hitzestau ist sehr groß“, sorgt sich Cornelia Förster. Auch können Verschmutzungen in der Wolle die Tiere krank machen.

Amt setzt Frist für Schur

Sie hat das Offenbacher Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz informiert; weil dieses aber bisher nicht auf ihre Hinweise reagiert habe, wendet sie sich an die Zeitung. Beim Amt weist man von sich, in diesem Fall untätig zu sein. Es ist wohl nur nicht immer ganz einfach, unter Einhaltung der Vorschriften Verbesserungen zu erzwingen.

Die Besitzerin der Bieberer Herde – neben den Schafen noch 27 Ziegen – habe bereits verschiedene Anordnungen erhalten, was „engmaschig“ kontrolliert werde, versichert Amtsleiterin Monika Grimm. So sei auch eine Frist für die Schur gesetzt.

Die ursprünglich in Dietzenbach beheimatete Herde hat schon einiges mitgemacht. Gegen den früheren Eigentümer hatte das Veterinäramt des Kreises Offenbach ein „Tierhaltungs- und Betreuungsverbot“ verhängt, Schafe und Ziegen kamen in neue Hände nach Bieber. Gegen die jetzige Besitzerin liege nichts vor, betont Amtstierärztin Grimm. Demnach muss die Vermutung von Spaziergängern, die Tiere bekämen nicht ausreichend und regelmäßig zu essen und zu trinken, trügen. Aus Sicht der Behörde ist das Areal prinzipiell durchaus für die Tierhaltung geeignet. Der Zustand des Riesengeländes im Bieberer Feld sei „grenzwertig in Ordnung“. Im Winter allerdings werde das Veterinäramt noch einmal anders hinschauen, kündigt Chefin Grimm an.