Offenbach schafft Haupt- und Realschulen ab

Haupt- und Realschulen gehören in Offenbach künftig der Vergangenheit an.

Offenbach - Haupt- und Realschulen gehören in Offenbach künftig der Vergangenheit an. Laut Fortschreibung des Schulentwicklungsplans sollen sie in integrierte Gesamtschulen umgewandelt werden. Von Marian Meidel

Für das geplante neue Gymnasium hat die Stadt zudem einen möglichen Standort gefunden. 2015 hat das Hessische Kultusministerium den ersten Teil des Offenbacher Schulentwicklungsplans genehmigt – mit der Auflage, dass die Stadt spätestens drei Jahre danach eine Fortschreibung vorlegt, die den Bereich der Inklusion berücksichtigt. Dieser Forderung ist sie nun nachgekommen. Die städtischen Erweiterungspläne sind umfangreich und sehen neben Ausbau und organisatorischen Veränderungen bestehender Bildungseinrichtungen auch drei neue Schulen vor. Am Donnerstag entscheidet das Stadtparlament darüber.

„Dass wir auf barrierefreien Ausbau von Schulen achten, ist ganz klar“, sagt Schuldezernent Paul-Gerhard Weiß. „Aber natürlich spielt auch die rasante Bevölkerungsentwicklung eine Rolle.“ Daher müsse zuallererst neuer Schulraum geschaffen werden, um die Kinder überhaupt beschulen zu können. Komplettsanierungen bestehender Schulen müssen laut Weiß vorerst auf die Wartebank. „Das heißt aber nicht, dass wir Mängel nicht beheben. Für Einzelmaßnahmen haben wir ein Budget.“

Als neue Einrichtungen sind unter anderem zwei Grundschulen geplant – eine in Bieber Nord und eine als Erweiterung der Bachschule (wir berichteten). Die dortige Kita soll auf dem früheren Bolzplatz neben der Turnhalle ein neues Zuhause finden, eine bislang ungenutzte Wiesenfläche in der Nähe soll zum Spielplatz werden. „Ob es ein neuer Bolzplatz, ein Feld für Softball oder ein Spielplatz mit Klettergerüsten wird, steht noch nicht fest – auf jeden Fall soll hier die Öffentlichkeit wieder zu ihrem Recht kommen“, so Weiß. „Der Schulgarten daneben wird erhalten bleiben.“

Als Standort für ein neues Gymnasium hat die Stadt den ehemaligen Güterbahnhof in Offenbach-Ost auserkoren. Dafür benötigt sie eine Ausnahmegenehmigung, mit der sie Anfang 2019 rechnet. „Es geht um die Frage: Können wir diese Flächen im Bebauungsplan als Gemeinbedarfsflächen ausweisen?“, erklärt Weiß. In diesem Zusammenhang bestehe eine gewisse zeitliche Dringlichkeit, da der Bebauungsplan noch im ersten Quartal 2019 beschlussfähig sein soll. Thomas Löhr, Leiter des Stadtschulamtes, hält das Grundstück für den idealen Standort. „Wir haben die Nähe zur S-Bahn-Haltestelle, und ich komme aus allen Richtungen gut dorthin, auch mit dem Fahrrad.“ In spätestens zwei, drei Jahren soll das Gymnasium stehen, so Löhr.

Aber nicht nur baulich, sondern auch auf organisatorischer Ebene wird sich die Offenbacher Schullandschaft verändern. Den frappantesten Einschnitt fasst Paul-Gerhard Weiß folgendermaßen zusammen: „Förderstufen wird es in Offenbach in Zukunft nicht mehr geben. Statt eines dreigliedrigen Schulsystems werden wir ein zweigliedriges haben.“ Statt Haupt- und Realschulen soll es künftig nur noch integrierte Gesamtschulen (IGS) geben. So wird neben der Bach- auch die Mathildenschule in eine verbundene Grundschule und IGS umgewandelt – und zwar schon ab kommendem Jahr. Die Edith-Stein-Schule gewinnt derweil eine gymnasiale Oberstufe hinzu. „In der Vergangenheit war es so, dass diejenigen, die die IGS besucht haben und weitergehen wollten, fast ausnahmslos zur Rudolf-Koch-Schule gegangen sind. Nun haben sie an der Edith-Stein eine eigene Oberstufe, und die Rudolf-Koch kann aus ihrem Eigengewächs heraus eine Oberstufe füllen.“

Diese Veränderungen beruhen Thomas Löhr zufolge darauf, dass immer weniger Eltern ihre Kinder auf eine Haupt- oder Realschule schicken möchten. „Sie wollen die beste Förderung, und die Hauptschule sehen sie als Abstellgleis.“ Das hat auch das Land registriert. Auf seinem hessenweit eingesetzten Formular, auf dem Eltern bestimmen können, welche Schulform sie sich für ihr Kind nach der Grundschule wünschen, seien Förderstufen im letzten Jahr erstmals nicht gelistet gewesen, berichtet Thomas Löhr. „Das hat uns kalt erwischt. Gerade, als wir bei der Bachschule wieder steigende Schülerzahlen hatten, wurden unsere Bemühungen mit einem Federstrich aus Wiesbaden konterkariert.“ Aber nun wird ohnehin alles anders.

Was sich an den Schulen ändert:

Die Mathildenschule wird in eine verbundene Grund- und integrierte Gesamtschule umgewandelt, sie bekommt auch einen zusätzlichen Grundschulzug.

• Die Edith-Stein-Schule bekommt eine gymnasiale Oberstufe.

• Die Leibnizschule wird ab Schuljahr 2019/20 als neunjähriges Gymnasium geführt.

• Die Bachschule wird in eine verbundene Grund- und integrierte Gesamtschule umgewandelt und um zwei Züge erweitert.

• Die Geschwister-Scholl-Schule wird um zwei Züge erweitert.

• Die neue Grundschule Bieber-Nord nimmt 2019 in provisorischen Containern den Betrieb auf.

• Die Ernst-Reuter-Schule bekommt jeweils einen Zug in Primar- und Sekundarstufe dazu.

• Die Humboldtschule wird um einen Zug erweitert.

