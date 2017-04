Stadt schafft Angebote als Ersatz für Spielplatz an Morhart-Straße

Offenbach - In keinem anderen so dicht bebauten Stadtteil Offenbachs gibt es weniger Spielmöglichkeiten als im Nordend – die einzige öffentliche Fläche zum Toben an der Johannes-Morhart-Straße bleibt noch bis 2018 Baustelle. Von Sarah Neder.

Die Stadt plant nun eine Übergangslösung auf dem Goetheplatz. Aber was ist mit den Schulhöfen? Inge Falb-Siemon, die sich seit mehr als zehn Jahren für Kinder und Jugendliche in der Stadt – vor allem in Lauterborn – engagiert, ärgert sich über das knappe Spielangebot im Nordend. Was sie vor allem aufregt: Der Hof der Goetheschule habe bloß unter der Woche geöffnet und sei auch nur für Kinder bis zehn Jahren zugänglich. Das zeigt ein Schild auf dem Areal der Grundschule. „Was machen diese Kinder am Samstag und Sonntag, und was ist mit den Älteren?“, fragt Falb-Siemon und nennt diese Begrenzung eine „Stallpflicht für Kinder“.

+ Missverständlich: Am Eingang der Goetheschule sind zwei widersprüchliche Schilder angebracht. Das linke hier ist veraltet. © Neder Tatsächlich findet sich auf dem Areal der Goetheschule dieser Hinweis. Dass es sich dabei um ein Missverständnis handelt, klärt Schuldezernent Paul-Gerhard Weiß (FDP): „Das muss ein veraltetes Schild sein.“ Denn seit Januar 2016 gehört das Gelände zu den sogenannten Kinderspielhöfen. Diese haben täglich geöffnet, und zwar für alle Kinder bis 14 Jahren. Das Gleiche gilt für vierzehn weitere Schulhöfe in Offenbach, darunter auch die im Nordend angesiedelte Schillerschule. Vor allem dort werde die Öffnung an Nachmittagen und Wochenenden gut angenommen, sagt Weiß. „Es ist eine Entlastung und wirklich notwendig.“

Der Stadtrat betont jedoch auch, dass das Angebot für das ehemalige Arbeiterviertel, in dem 16 000 Menschen wohnen, noch kein ausreichender Ausgleich für den seit Jahren unbetretbaren Spielplatz an der Johannes-Morhart-Straße ist.

+ Es gilt, was auf diesem rechten steht. So können Kinder bis 14 Jahren nicht nur unter der Woche, sondern auch am Wochenende auf dem Schulhof klettern, wippen, toben – ein kleiner Trost für die kleinen Anwohner im spielplatzarmen Nordend. © Neder Ein Rückblick: Im Frühjahr 2015 soll der zentral im Nordend gelegene Treffpunkt nach einer Sanierung wiedereröffnet werden. Bei Erdarbeiten finden Fachleute jedoch mehrere Keller, die vermutlich mit Trümmerschutt aus dem Zweiten Weltkrieg gefüllt wurden. Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich in dem Schutt gefährliche Kriegsüberbleibsel befinden, kann der Kampfmittelräumdienst die Flächen nicht freigeben. Das Bodenmaterial müsste komplett ausgetauscht werden.

Doch allein dafür belaufen sich die Kosten auf mehr als eine Million Euro. Für die komplette Sanierung würden nahezu beinahe zwei Millionen Euro fällig. Geld, das die Stadt nicht hat, das sie aber über einen bundesweiten Fördertopf generieren will. Weil der Antrag scheiterte, warten im Nordend beheimatete Kinder und Eltern noch heute auf die Wiedereröffnung des Areals. „Das wird sich bis Ende 2018 ziehen“, bedauert Paul-Gerhard Weiß. Über einen zeitweiligen Ersatz für das 3300 Quadratmeter große Gelände (wir berichteten) haben jüngst die Stadtverordneten abgestimmt: So wird der von Spielstraßen umgebene Goetheplatz ab diesem Sommer voraussichtlich dreimal in der Woche als temporäres Kindergelände mit mobilen Geräten dienen.

In die Planung sollen das dort angesiedelte Stadtteilbüro, das Jugendkunstschulmobil und das Jugendzentrum Nordend einbezogen werden. Letzteres organisiert schon jetzt dreimal in der Woche Spielangebote für Kinder aus dem Stadtteil auf dem Goetheschulhof. Ab Mai wird um weitere zwei Treffs pro Woche aufgestockt. „Außerdem schafft das Jugendamt nach Abstimmung mit dem Kinder- und Jugendparlament zusätzliches mobiles Spielgerät hierfür an“, zählt Weiß eine weitere Übergangslösung fürs Nordend auf. Internet: shuu.de/v29