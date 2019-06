Einzigartige Schau zum Jugendstil im Haus der Stadtgeschichte und Klingspormuseum

Nach über einjähriger Vorbereitung wurde nun die vom Kulturfonds Frankfurt-Rhein-Main geförderte Doppelausstellung „Bewegung ist da. Jugendstil“ im Haus der Stadtgeschichte eröffnet.

Offenbach – Im Namen seines Museumsteams tat das HdS-Leiter Jürgen Eichenauer mit sichtlichem Stolz. Die Partnerschaft unterstrich Stefan Soltek, Leiter des Klingspormuseums, für sein Team: „So etwas wie hier hat es noch nie gegeben“.

Zuvor gab Stadträtin Marianne Hermann eine kenntnisreiche Einführung ins Ausstellungsthema. Sie skizzierte, wie der Jugendstil auch in der Kultur und Architektur der Arbeiter- und Industriestadt Offenbach aufblühte und Ende des 19. Jahrhunderts nicht nur die Kunst, sondern auch das Leben veränderte. Ihr besonderer Dank galt den Ausstellungskuratoren und Helfern und dem Offenbacher Fotografen Thomas Lemnitzer, dessen Großfotos in beiden Häusern den Offenbacher Jugendstil in eigener Interpretation darstellt und damit eine Brücke in die Gegenwart schlägt. Musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung vor rund 200 Besuchern von Querflötistin Larissa Scheidt, die Kompositionen von Claude Debussy und Maurice Ravel aus der Zeit des Jugendstils um 1900 herum spielte.

Gründlich arbeitet die Gesamtschau diese etwa zwei Jahrzehnte dauernde Epoche in Offenbach auf. Auch in der Leder- und Maschinenstadt machte sich Ende des 19. Jahrhunderts eine Gegenbewegung breit, die sich gegen seelenlose Mechanisierung und Vermassung wandte. Das neue Lebensgefühl sehnte sich wieder nach Schönheit, neuem Geist, Harmonie und individueller Ausgestaltung des Lebens, des Wohnens und der Kultur überhaupt.

Den Offenbacher Unternehmer Karl Klingspor trieb das neue Kunstwollen um, zumal die von ihm übernommene Rudhardsche Gießerei wirtschaftliche Anreize brauchte. Als er in der Zeitschrift „Die Woche“ neue organisch fließende Lettern von Otto Eckmann entdeckte, holt er den Schriftentwerfer nach Offenbach. Das Klingspormuseum zeigt dazu die weltweit einzigen Orginalentwürfe Eckmanns, mit dem Pinsel geschriebene Alphabete, die man heute noch in Stein gemeißelt beim „Bankverein Offenbach“ antrifft. Im Kaminzimmer stehen Eckmann-Schriften denen des anderen Protagonisten der Klingspor-Schriftschmiede gegenüber: Die Buchstaben von Peter Behrens wirken im Vergleich geometrischer und weniger floral. Der große Ausstellungssaal des Klingspormuseums ist durch Fotos, Buchkunst und Plakate in einen Jugendstil-Parcours verwandelt. Dort findet man die neue, organische Einheit zwischen Druckschrift und Gestaltung in herrlichen Insel-Bänden, die wie eine Fortschreibung der englischen Arts&Crafts-Bücher und Tapetenentwürfe wirken. Berühmte englische Künstlernamen wie William Morris, Aubrey Beardsley und Walter Crane sind bei den Exponaten ebenso vertreten wie Buchkunst des Belgiers Henry van de Velde, des Müncheners Franz von Stuck, des Worpsweders Heinrich Vogeler oder des Darmstädter Jugendstilkünstlers Johann Vinzenz Cissarz von der Künstlerkolonie des Großherzogs Ernst Ludwig. In Plakaten und Blättern findet man Wiener Erzeugnisse von Gustav Klimt, Koloman Moser, Emil Orlik und Carl Czeschka. Künstlerbücher und Grafik von Oskar Kokoschka und Wassily Kandisky zeigen den Übergang vom Jugendstil zum Expressionismus.

Die Brücke zur Ausstellung im Haus der Stadtgeschichte bauen Thomas Lemnitzers Architekturfotos zu Stilelementen von Fassaden und Jugendstilwohnungen aus Karlstraße, Luisenstraße, Kaiserstraße, Geleitstraße und Buchrainweg. Eindeutig zu identifizieren ist der Jugendstildekor öffentlicher Gebäude wie der Turnhalle der Albert-Schweitzer-Schule und Erich-Kästner-Schule sowie des ehemaligen Hallenbads in der Herrnstraße. Eine Fotoserie erinnert an die Einweihung des Ernst-Ludwig-Brunnens am Schloss 1917, der später in Ludo-Mayer-Brunnen umbenannt wurde. Die Besitzer der Großgerberei Mayer&Sohn werden als Förderer des Jugendstils dargestellt. An sie erinnert heute der Portikusbogen vorm Ledermuseum. Kuratorin Bianca Limburg hat dazu im Haus der Stadtgeschichte historische Bauakten und Zeichnungen aufgeblättert zu Unternehmen und der Friedenskirche im Westend. Reklamemarken gehen ins Detail und belegen, wie der Jugendstil auch für Wirtschaftsaufschwung sorgte. Solitär steht dafür ein in der alten Hafenmeisterei aufgetauchter Metallspind, der schon um 1900 auf Bauhausformen hinweist. Das letzte Wort hat Thomas Lemnitzer mit seiner Fotoserie zur Offenbacher Jugend von heute, ein „Jugendstil“, der nachdenklich macht und das Thema endgültig auf die Füße stellt.

