Schmierereien, Müll, Exkremente und defekte Technik

Offenbach - Der Allgemeinzustand der S-Bahnstationen auch in Offenbach führt immer wieder zu Beschwerden. Insbesondere die zunehmende Vermüllung wird kritisiert, gleichwohl professionelle Reinigungskräfte jeden Tag im Einsatz sind. Von Harald H. Richter

Vielen Menschen gilt der Bahnhof und sein Vorplatz als Visitenkarte einer Stadt, vermittelt er doch einen ersten nachhaltigen Eindruck vom besuchten Ort. Nun gibt Offenbachs vermeintlicher Hauptverkehrsknotenpunkt durch sein tristes Erscheinungsbild nicht viel her, sodass man geneigt ist, den S-Bahnstationen zwischen Bieber-Waldhof und Kaiserlei dieses Attribut als Knotenpunkte im öffentlichen Personennahverkehr zuzuschreiben. Doch auch dort liegt manches im Argen.

+ Gereinigt wird eher selten (links). Besonders in der Ferienzeit ist das Personal knapp. © Richter Zum beinahe täglichen Bild gehören Schmierereien aller Art, tierische Exkremente, defekte elektronische Anzeigetafeln und Fahrtreppen. Eine jüngste Stichprobe ergab: An sämtlichen S-Bahnstationen zwischen Offenbach-Ost und Kaiserlei ist mindestens eine Fahrtreppe außer Funktion, jene am Marktplatz fiel monatelang aus und nahm erst vor Kurzem mit einigen Hindernissen wieder ihren Betrieb auf. Das Negativ-Bild vervollständigen vergammelte Aushänge, flackernde Beleuchtungskörper – etliche Lampen scheinen lange nicht mehr gesäubert worden zu sein und LED ist ein Fremdwort – Schäden an Deckenverkleidungen, Unrat allenthalben und sogar dreist entledigter Hausmüll. Bei vielen Fahrgästen – vor allem Pendlern – ist der Unmut darüber groß.

+ Das führt etwa dazu, dass Aufzüge an der Station Offenbach-Ost mit Taubenkot überzogen sind. © Richter Die wochenlangen Tunnelarbeiten in der Nachbarstadt und damit verbundenen Beeinträchtigungen durch Umleitungen und Ersatzbusse waren der Kundenzufriedenheit auch nicht unbedingt zuträglich. „Ich bin froh, dass wieder Normalzustand herrscht“, sagt Jasmin Mahlke. Die berufstätige Frau aus Bieber arbeitet in Frankfurt, fährt gewöhnlich mit der S-Bahn bis zur Haltestelle Taunusanlage und ist normalerweise etwa 25 Minuten je Strecke unterwegs. „In den vergangenen Wochen habe ich aber die dreifache Zeit zu meiner Arbeitsstelle benötigt“, klagt sie.

Mehrmals sei sie an den Umsteigepunkten von Passanten angesprochen und um Geldwechsel gebeten worden, weil Fahrscheinautomaten die Annahme entweder von Banknoten oder bestimmter Münzsorten verweigert hätten. Das regt auch Herbert Künzel auf. „Man sollte doch erwarten können, dass diese neu aufgestellten Geräte vernünftig funktionieren“, meint der Vorruheständler, der an der Station Kaiserlei einen Anschlussfahrschein nach Frankfurt lösen will. Minutenlang vor dem Terminal wartend, geschieht zunächst gar nichts, dann erscheint lediglich der Hinweis, das System werde geladen, gefolgt von der Meldung „Terminal bereit“. Eine Minute später erlischt allerdings jegliche Anzeige, der Bildschirm verdunkelt sich und bleibt auch so. „Da wird man förmlich zum Schwarzfahren genötigt“, sagt Künzel kopfschüttelnd, entschließt sich jedoch, zum anderen Ende des Bahnsteigs zu gehen, um dort am Fahrscheinautomat sein Glück zu versuchen.

+ Schäden an den Deckenverkleidungen und flackernde Beleuchtung. Bei Pendlern ist der Unmut über den Zustand der Stationen groß. © Richter „Und dann der viele Müll an den Haltestellen, die Einwegbecher, Plastikbestecke und was da sonst noch alles zurückgelassen wird“, meint Eva Tachas verärgert, die an der Station Offenbach-Ost auf ihren Bus wartet. Von Aufenthaltsqualität keine Spur. „Zigarettenkippen und um die Abfallbehälter verstreute Essensreste, die das Ungeziefer anziehen, das alles ist sehr unschön.“ Die Offenbacherin hat den Eindruck, der Allgemeinzustand habe sich verschlimmert.

Tunnelbaustelle am Frankfurter Flughafen: Fotos Zur Fotostrecke

Das will Patrick Schallenberg so nicht stehenlassen. Seit 19 Jahren arbeitet der Limburger als Reinigungskraft für die DB Service Südwest. „Meine Einsatzgebiete sind normalerweise mehrere Stationen in Frankfurt, aber in der Ferienzeit ist das Personal knapp, daher werde ich auch für Offenbach eingeteilt“, erzählt er. Ein Schwarm Wespen erschwert es ihm jedoch zunächst, an einem der Behälter den Müllbeutel zu wechseln. Dafür fegt er erst einmal umso gründlicher den Unrat auf dem Bahnsteig zusammen. An diesem Vormittag ist er in Offenbach-Ost etwas später dran als die Tage zuvor. „Bei der Station Mühlberg hatte ich 40 Minuten Mehraufwand zu leisten. Wollen Sie wissen, warum?“ fragt er und zückt sein Smartphone. Mit einer Videosequenz dokumentiert er den Zustand eines vollkommen verkoteten Aufzugs, den er am Morgen vorgefunden hat. „Da hat nicht nur einer hingeschissen“, schimpft er. „Aber nun ist der Lift innen wieder sauber.“

Umso mehr Ekel verursachen Taubenexkremente, die seit Wochen die Zugänge zu den Fahrstühlen an der Station Offenbach-Ost verschmutzen. Um sie zu beseitigen, dürfte eine Sonderschicht fällig sein, wozu „Saubermann“ Patrick an diesem Vormittag freilich die Zeit fehlt. „Ich muss ja noch am Marktplatz die Reinigungsmaschine zirkulieren lassen und dann wieder zurück nach Frankfurt.“