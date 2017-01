Schneeflocken zum Jahresbeginn in der Region

Offenbach - Die ersten Tage des Jahres 2017 werden in Hessen nass und winterlich kalt. Der zähe Nebel bleibt, es fällt leichter Schnee, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.

Haben Sie bereits ein tolles Schneefoto gemacht? Schicken Sie uns dieses einfach an red.online@op-online.de. Wir veröffentlichen die besten Leserbilder in einer Galerie.

Nachts sei mit Glätte durch überfrierende Nässe zu rechnen. Heute ist es zunächst dicht bewölkt, vor allem in der ersten Tageshälfte fällt Schnee. Später kann er in Schneeregen übergehen. Die Temperatur erreicht ein bis drei Grad, in den Hochlagen kann sie unter den Gefrierpunkt fallen. Am Dienstag ist es örtlich stark bewölkt, aber trocken. Die Temperaturen steigen auf ein bis drei Grad. In der Nacht zu Mittwoch fällt in Nordhessen Schnee. Auch am Mittwoch schneit es im Norden zunächst, später regnet es. Die Temperatur steigt auf zwei bis fünf Grad. In höheren Lagen weht ein teils stark böiger Wind. (dpa)