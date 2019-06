Schock bei allen Helfern: Wasserschaden in Räumen der Offenbacher Tafel

Einen bösen Schreck erleidet Christine Sparr, kaum dass sie gestern früh die Räume des „Treffpunkt 77“ an der Neusalzer Straße aufsperrt und knöcheltief in einer wabernden dunklen Brühe steht.

Offenbach – „Ein nächtlicher Wasserrohrbruch hat unser Kiosk und die Kellerräume geflutet“, klagt die Leiterin der Tafel Offenbach in einer ersten Reaktion und fügt hinzu: „So ein Unglück, und das am allwöchentlichen Ausgabetag von Lebensmitteln an unsere Bedürftigen!“.

Von der Zimmerdecke tropft das Wasser, läuft in Rinnsalen an den Wänden entlang zum Boden, der Inhalt aufgeweichter Kartons schwappt durch den Verkaufsraum. Auch im Keller plätschert es gehörig. Dutzende Flüssigseifenspender schwimmen umher, andere Kartons sind umgestürzt, die Nässe hat etliche Behälter mit Nudelpackungen, Reis und Schokoladen in Mitleidenschaft gezogen.

Wasserschaden: Defekt am Hauptrohr ist Schuld

Als die Feuerwehr anrückt, ist das Ausmaß des Schadens noch gar nicht absehbar. Immerhin scheint festzustehen, dass ein Defekt am Hauptrohr ursächlich gewesen sein muss, was zur Folge hat, dass die Bewohner des Hochhauses an der Neusalzer Straße 77 – es ist im Besitz der Gemeinnützigen Baugesellschaft Offenbach – erst einmal ohne Wasser auskommen müssen, da die Hauptversorgungsleitung abgedreht wird.

Die an der Krafftstraße verortete Tafel nutzt die von der gemeinnützigen StartHaus GmbH angemieteten Räume in der Neusalzer und betreibt dort eine zweite Niederlassung zur Ausgabe von Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs an Bedürftige. Zwischen 150 und 200 Menschen stehen einmal die Woche dort an. „Sie brauchen doch die Sachen“, sagt Sparr verzweifelt.

Die Tafel-Leiterin setzt über soziale Netzwerke einen ersten Hilferuf ab, hofft zugleich zu retten, was zu retten ist. Kaum hat sie ihre Botschaft verbreitet, rücken die ersten Freiwilligen aus ihrer zuverlässigen Helferschar an und bemühen sich nach Kräften, Kartons, Paletten und Körbe ins Freie zu schaffen, viele davon voll mit Joghurt, Butter und Speisequark. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Lebensmittel freilich ist durch den Wassereinbruch vernichtet. Höher gelagerte Ware, Brotaufstriche in Gläsern etwa, lässt sich noch verwenden, andere Artikel sind für den Verzehr nicht mehr geeignet.

Wasserschaden: Viele Lebensmittel unversehrt

„Einen Großteil Konserven, also Gurken, Erbsen und Karotten, haben wir unversehrt bergen können“, signalisiert Christine Sparr knapp eine Stunde, nachdem sich ihr das Unglück in all seiner Dimension offenbart hat mit deutlich gefestigter Stimme, als es in ihrem ersten Notruf der Fall war. „Die Offenbacher Feuerwehr ist spitze“, lobt sie die Einsatzkräfte und hat ihre Fassung wieder. „Gemeinsam schaffen wir jetzt alles, was noch zu gebrauchen ist, ins Freie. Und mit meinen Helfern verteile ich es am Mittag wie gewohnt“, verkündet sie voller Entschlusskraft. Aber ein paar Tränen kann das Improvisationstalent sich trotzdem nicht verkneifen, als wenig später ein Fahrzeug der Bürgeler Gärtnerei Lang vorfährt und eine Palette Frischgemüse anliefert. „Eine Spende, die ich gar nicht erwartet habe“, sagt sie voller Dankbarkeit. Ein Sachverständiger hat unterdessen seine Arbeit zur Schadensfeststellung, vor allem am Gebäude, aufgenommen.

Mehrere Bedürftige hätten sich angeboten, um beim Aufräumen zuzupacken und bei der Beseitigung der gröbsten Schäden mitzuhelfen. Zwei Großkühlschränke des Kiosks freilich sind infolge des Wassereintritts unbrauchbar geworden. „Dafür müssen wir möglichst bald irgendwoher Ersatz bekommen, denn es wird Sommer, und Verderbliches muss nun einmal gekühlt aufbewahrt werden.“ Sparr geht davon aus, dass in den nächsten Wochen die Tafel-Ausgabestelle an der Neusalzer Straße nur eingeschränkt genutzt werden kann. „Notfalls stellen wir ein Zelt auf und verteilen die Waren aus unserem Fahrzeug heraus.“

VON HARALD H. RICHTER

