Schülerfilmwettbewerb geht in nächste Runde

Offenbach – Zum elften Mal veranstaltet der Hessische Rundfunk (hr) den Videowettbewerb „Meine Ausbildung – Du führst Regie“. Rund 60 hessische Schulen und Projekte aus der freien Bildungsarbeit haben sich angemeldet, teilt der hr mit.

Neben Schulen aus Obertshausen, Langen und Dreieich nehmen fünf Schulen aus Offenbach an dem Filmwettbewerb teil. Mit dabei sind auch wieder die Bachschule und die August-Bebel-Schule aus Offenbach, die es in den Vorjahren bereits erfolgreich aufs Treppchen geschafft hatten. Aus dem Main-Kinzig-Kreis treten die Staatliche Zeichenakademie Hanau, die Friedrich-August-Genth-Schule in Wächtersbach und die Haupt- und Realschule Birstein an.

Bis zum 15. April haben die Schüler Zeit, einen maximal siebenminütigen Film zum Thema Ausbildung zu drehen. Die Preise werden nach Kategorien vergeben, prämiert werden der beste Film, das beste Drehbuch, die beste schauspielerische Leistung und der beste Newcomer.

Zunächst wählt eine Jugendjury aus allen eingereichten Beiträgen je Kategorie drei Filme aus. In einer zweiten Runde kürt eine Fachjury die Gewinner. Die Preisverleihung, bei der es Geld- und Sachpreise zu gewinnen gibt, findet am 18. Juni im Frankfurter Funkhaus am Dornbusch statt, außerdem werden alle Filme im hr-Fernsehen zu sehen sein. (ses)