Drama um Geschwisterpaar: Schwester tot, Bruder unter Verdacht

Offenbach - Ein schwerverletzter Mann wird am Sonntagmorgen in der Marienstraße entdeckt. Er ist möglicherwiese aus dem Fenster einer Wohnung gesprungen. Als die Beamten in die Wohnung kommen, entdecken sie hier eine leblose Frau. Bei den beiden Personen handelt es sich um Geschwister.

Noch unklar sind die Hintergründe eines Vorfalles am Sonntagmorgen in der Marienstraße. Gegen 5.15 Uhr ging in der Einsatzzentrale der Polizei die Meldung ein, dass vor dem Haus eine blutende Person liegen würde. Die wenig später eintreffenden Ordnungshüter stellten zudem fest, dass im oberen Bereich des Hauses ein Fenster offen stand. In einer Wohnung fanden die Beamten dann eine Frau mit erheblichen Kopfverletzungen vor. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod der 46-Jährigen feststellen.

Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem Verletzten auf der Straße um den 49 Jahre alten Bruder der Toten. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach, ordnete eine Obduktion der Frau an, um die genaue Todesursache zu ermitteln. Der 49-Jährige trug bei dem Vorfall keine lebensbedrohlichen Verletzungen davon; er wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt. (jo)

