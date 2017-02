Schwester getötet? Haftbefehl gegen Bruder erlassen

Offenbach - Nach dem gewaltsamen Tod einer 46-Jährigen in Offenbach ist gegen den Bruder Haftbefehl wegen Totschlags erlassen worden. Der 49-Jährige befinde sich im Krankenhaus unter Bewachung, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Der Mann war am Sonntag blutend auf der Straße vor einem Haus entdeckt worden. In einer Wohnung des Gebäudes entdeckte die Polizei die Tote. Die Frau hatte erhebliche Kopfverletzungen. Diese dürften nach Ergebnissen einer Obduktion von einem schweren Stein stammen. Über ein Motiv ist laut Staatsanwaltschaft noch nichts bekannt. Der Mann habe noch nicht vernommen werden können. Die Ermittler vermuten, dass der Mann seine Schwester getötet hat und dann in Selbstmordabsicht aus dem Fenster gesprungen ist. (dpa)

Rubriklistenbild: © dpa