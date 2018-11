Scuderia-Rennfahrer Christopher Rink ist der Herr des Rings

Offenbach - Rennfahrer Christopher Rink, Mitglied der Scuderia Offenbach, kann auf eine äußerst erfolgreiche Motorsport-Saison 2018 zurückblicken. Er ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus und engagiert sich zudem für den Nachwuchs.

Rink, der einen BMW E90 325i in der Langstreckenmeisterschaft auf dem Nürburgring, Europas größter Breitensportserie für Automobile Rundstreckenrennen pilotiert, konnte mit sechs Klassensiegen in neun Rennen den Meistertitel in dieser hart umkämpften Rennserie einfahren.

Mit seinen beiden Teamkollegen Philipp Leisen und Danny Brink dominierte er die Klasse seriennaher Produktionswagen und konnte aufgrund der harten Konkurrenz in dieser Klasse die meisten Punkte erzielen. Besonders stolz ist Rink auf den neu aufgestellten Rundenrekord auf der Nürburgring Nordschleife für die Klasse V4, die er in der letzten Runde des Finalrennens erringen konnte.

Auch die Gesamtwertung der Rundstrecken Challenge Nürburgring RCN konnte Rink in diesem Jahr erstmalig für sich entscheiden. Somit gelang ihm etwas Historisches. denn nun ist Rink seit dem Bestehen beider Rennserien der erste Fahrer überhaupt, dem es in einem Jahr gelang, beide Meisterschaften im selben Jahr zu gewinnen.

„Seit zehn Jahren arbeite ich auf diesen Traum hin, dass es jetzt direkt zu diesem historischen Sieg gekommen ist, macht das Ganze noch schöner“, kommentiert Rink freudestrahlend diesen Erfolg nach seinem Klassensieg im letzten Saisonrennen der RCN. Zusammen mit seinem Teamkollegen und gleichzeitig Teamchef Matthias Unger gelangen dem Duo auch hier fünf Klassensiege bei acht Veranstaltungen. „Es macht mich unglaublich stolz zusammen mit Matthias diesen Erfolg zu feiern, denn ohne sein Engagement und sein Vertrauen in mich wäre es nicht zu diesem Einsatz gekommen“, so Rink. Somit startet der BMW in beiden Wettbewerben der kommenden Saison mit der Startnummer 1 auf der Seite.

Ein weiterer Höhepunkt des Jahres war der Start beim berühmten Internationalen ADAC 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, welches neben den 24 Stunden von Le Mans als das größte Langstreckenrennen der Welt gilt. Das Team von Adrenalin Motorsport aus Heusenstamm setzt mehrere Fahrzeuge ein und konnte neben beiden Gesamtsiegen auch noch den Vizemeistertitel in der VLN-Rennserie erringen und den BMW M235i Racing Cup gewinnen. „Da sieht man, wie wichtig es ist, ein professionelles Team im Rücken zu haben, das mit Herzblut bei der Sache ist und immer fehlerfrei arbeitet“ kommentiert Rink die Saison 2018.

Die Scuderia ist natürlich stolz auf die Leistungen Rinks. „Die Erfolge von Christopher motivieren uns ungemein, künftig wieder mehr Jugendarbeit zu leisten. Ist er einer von den Jungs, die vor einigen Jahren in unserem Verein erfolgreich Slalomsport betrieben haben“, so Vereinspräsident Reimund Patrizio. Die Scuderia werde in Kürze ein clubeigenes Fahrzeug für den Slalomsport haben, so dass die Vereinsmitglieder Motorsport betreiben könnten, ohne sich gleich ein eigenes Auto anschaffen zu müssen. „Das macht unseren Verein auch für Neueinsteiger unglaublich interessant“, meint Patrizio. Rink selbst engagiert sich für den Nachwuchs und versucht seine Erfahrungen durch professionelle Coaching- und Instruktor Arbeit an neue Fahrer weiterzugeben. Der ADAC Hessen-Thüringen hat Rink seit vier Jahren in Folge als besten Sportler der Region im Automobilsport ausgezeichnet. (vum)