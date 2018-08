„Wir fühlen uns wie Gefangene“

Offenbach - Treppensteigen ist gut für den Körper und schont die Umwelt, wenn man statt Fahrstuhlfahren zu Fuß obere Stockwerke aufsucht. So richtig diese These auch ist, komplett auf den Aufzug zu verzichten, ist für viele Menschen auch nicht zumutbar. Von Steffen Müller

Davon können die Bewohner der Rathenaustraße 28 ein Liedchen singen – und zwar ein ziemlich lautes. Schon seit mehr als einem Vierteljahr ist der Fahrstuhl defekt, wann er wieder in Betrieb geht, steht in den Sternen. Nun ist das Haus an der Ecke zur Luisenstraße nicht ein gewöhnliches Wohnhaus mit ein paar Mietparteien, sondern ein 13-geschossiges Hochhaus mit entsprechend vielen Bewohnern.

Hier wohnen Familien mit kleinen Kindern, Rentner und Menschen, die teils gesundheitlich schwer angeschlagen sind. Sie alle eint das gleiche Schicksal. Wollen sie in ihre Wohnung, müssen sie Treppensteigen – und das seit Anfang April. Bis nach ganz oben in den 13. Stock sind es mehr als 200 Stufen.

„Der Aufzug sollte erneuert werden. Das sollte sechs bis sieben Wochen dauern. Jetzt funktioniert er aber schon seit 14 Wochen nicht mehr“, klagt ein Bewohner, der seinen Namen nicht in der Zeitung genannt haben möchte. Regelmäßig suchen die Mieter Kontakt zur Hausverwaltung, dem Unternehmen Harbach und Meinhardt. Doch nach Angaben der Bewohner sind die Reaktionen dürftig. „Die Begründungen sind sehr fadenscheinig“, meint einer. Auch auf Nachfrage unserer Zeitung heißt es gestern bei Harbach und Meinhardt nur, dass noch Stahlzargen für die Fahrstuhltür benötigt würden. Dann soll der Aufzug so schnell wie möglich wieder funktionieren und vom TÜV abgenommen werden. Laut letzter Information sollte die TÜV-Abnahme aber eigentlich am 1. August erfolgen.

Dass die Verzögerung nur an den fehlenden Zargen liegt, glaubt der Hausbewohner nicht. „Die Türen wurden erst vor zwei Wochen ausgemessen. Da muss es vorher schon Probleme beim Einbau gegeben haben.“ Den Rentner ärgert, dass von der Hausverwaltung keine detaillierten Informationen herausgegeben werden, wann der Fahrstuhl wieder funktionieren soll, auch findet er schade, dass keine Worte der Entschuldigung oder des Bedauerns ausgesprochen wurden.

„Wenn der Fahrstuhl die angekündigten sechs bis sieben Wochen ausgefallen wäre, wäre das kein Problem gewesen. Mittlerweile ist die Situation aber unerträglich“, klagt der Rentner. „Wir fühlen uns ein bisschen wie Gefangene. Gerade bei den aktuellen Temperaturen überlegt man sich zweimal, ob man das Haus verlässt und das Treppensteigen auf sich nimmt.“ Er selber unternehme nur noch „Notgänge“. Um der Situation zu entgehen, ist der Rentner in den letzten 14 Wochen zwei Mal in Urlaub gefahren und hat diesen sogar verlängert.

Dass die Hausverwaltung Harbach und Meinhardt mit dem Einbauen von Fahrstühlen Probleme hat, ist angeblich nichts Neues. Auch am direkt angrenzenden Hochhaus in der Luisenstraße 28 soll sich laut Nachbarn aus der Rathenaustraße die Fertigstellung verzögert haben. Der Bewohner äußert die Vermutung, dass sich die Verwaltung von der einbauenden Firma über den Tisch ziehen lässt.