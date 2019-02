Setzrisse in Immobilien sorgen weiterhin für Ärger

Offenbach – Es war der Aufreger des trockenen Sommers 2018: Begünstigt durch den Rupelton im Offenbacher Untergrund hatten sich an vielen Immobilien im Stadtgebiet Setzrisse gebildet. Betroffen sind vor allem Gebäude, vor denen Bäume stehen. Die Stadt weigert sich beharrlich, die als Ursache anzuerkennen. Von Matthias Dahmer

Der Ärger von Stefan Prinz ist seit dem Sommer des vergangenen Jahres nicht geringer geworden: In der im August 2018 an die Behörden gemeldeten Setzrissproblematik sei zwar endlich etwas passiert, sagt der Anwohner der Krafftstraße, der für viele weitere Betroffene spricht. Doch diese Entscheidung koste nur Zeit. „Trotz einer zweistelligen Zahl von Fachgutachten, die allesamt nicht standortgerechte Bäume als Ursachen für Gebäudeschäden beurteilen, sollen mit dem Geld des Steuerzahlers nun weitere Gutachten beauftragt werden“, berichtet Prinz. Die Stadt nehme damit weitere Schäden in den trockenen Sommermonaten in Kauf. Das Angebot der Anwohner, auf eigene Kosten an Stelle der Stileichen passende Obstbäume nachzupflanzen, sei ignoriert worden.

Die Stadt, die im Herbst infolge der Anwohnerbeschwerden und nicht zuletzt aufgrund unserer Berichterstattung zumindest mehr Transparenz in den jeweiligen Beschwerdeverfahren versprochen hatte, präsentierte den betroffenen Anwohnern der Krafftstraße mit Schreiben vom 19. Februar die enttäuschende Nachricht:

Die Arbeitsgruppe zum Thema „Setzungsrisse an Privatgebäuden“ habe getagt und sich auch mit der Krafftstraße befasst. „Passenderweise lag uns nun auch die Stellungnahme des Ingenieurbüros Klingensteiner zur Hausnummer 13 vor“, heißt es aus dem Referat Stadtgrün. Diese Stellungnahme decke sich mit der Einschätzung der städtischen Fachämter. „Vor dem Hintergrund dieser fachlichen Übereinstimmung von verschiedenen Experten sehen wir es nun eindeutig als nicht weiterführend an, die Bäume in der Krafftstraße kurzfristig zu fällen und durch neue Bäume zu ersetzen“, heißt es in dem Schreiben weiter. Durch eine solche Vorgehensweise werde weiterhin nicht geklärt sein, welche Ursachen alle eine Rolle bei den Bodenbewegungen spielen.

Gutachten auf städtische Kosten

Die Arbeitsgruppe habe daher einstimmig entschieden, auf städtische Kosten ein Gutachten zu beauftragen, welches die Bäume in Verbindung mit dem Boden betrachtet. Hierzu sei man bereits mit zwei möglichen Gutachtern in Kontakt und plane eine zeitnahe Auftragsvergabe. Immerhin stellen die städtischen Fachleute in Aussicht: „Je nach Ergebnis kann dann unter anderem tatsächlich auch eine Fällung der Bäume anstehen.“

Betont wird, man sei ebenso wie die Betroffenen daran interessiert, die Problematik zu lösen. Schließlich betreffe es einige Stellen in Offenbach, und so sehe man sich als Stadtverwaltung in der Pflicht, „die Thematik umfänglich und für alle betroffenen Bürger nutzenbringend zu bearbeiten“.

Daran zweifeln Stefan Prinz und seine Mitstreiter. Schließlich hätten ähnliche Schäden schon in der Vergangenheit teils zu Abrissen und hohem Sanierungsbedarf auch an öffentlichen Gebäuden geführt. Als Beispiele nennen sie die alte und neue Mathildenschule, das alte Finanzamt, die Milchhofsiedlung und zuletzt das Jugendzentrum in Lauterborn.

„Umgang mit Steuergeldern und Wertbeständen fahrlässig“

„Dieser Umgang mit Steuergeldern und den Wertbeständen der Bürger kann mindestens als fahrlässig bezeichnet werden“, schimpft Stefan Prinz. Statt pragmatischer Ursachenbehebung, priorisierten die Verantwortlichen konsequent zugunsten der eigenen Vorstellungen entgegen des Gebots der Sparsamkeit und der Vorsorge. Prinz: „Wie ein vollkaskoversicherter Risiko-Fahrer lässt man es darauf ankommen und einigt sich, wie bereits vielfach geschehen, im Klagefall lieber auf Entschädigungen, investiert in teure Prozesse oder reißt eben ab.“ Grundsätzlich gibt er zu Bedenken, eine Verwaltung solle ein beauftragter Dienstleister des Bürgers sein. Eine Stadt sei primär zum Wohnen da und müsse kein Wald sein. Wie pragmatisches Handeln gehe, habe sich jüngst in Frankfurt gezeigt: Dort seien Platanen, die das Fundament einer Kirche in Bockenheim zu zerstören drohten, ohne Taktieren beseitigt worden.

