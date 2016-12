Silvesternacht in Offenbach: Banger Blick zum Himmel

Koordination bei Feuerwehr entscheidend

+ © dpa Rund 150 Millionen Euro lassen sich die Deutschen ihr Feuerwerk jedes Jahr kosten. Wer beim Kauf von Knallern auf allzu billige Schnäppchen stößt, sollte aber Vorsicht walten lassen. Der beste Schutz vor gefährlichen Knallern ist der Kauf beim Fachhändler. © dpa

Offenbach - Crash! Boom! Bang! Damit landete Roxette 1994 einen Hit. Er könnte aber auch als Begleitmusik zu dem dienen, was zur Jahreswende als guter Brauch pulverisiert wird. Ebenfalls zur Tradition zählt, dass meist nur wenige Minuten später die Feuerwehr ausrücken muss. Von Martin Kuhn

Feuerwehrchef Uwe Sauer muss nicht lange in den Statistiken wälzen. Silvester beschert seinen Leuten regelmäßig viel Arbeit. 2013 rückte die Wehr 10 Mal aus, ein Jahr später 13 Mal und auf 20 Einsätze kamen die Offenbacher in 2015. „Das ist abhängig vom Wetter“, weiß Sauer. Bei nasskalter, windiger Witterung sind weniger Menschen unterwegs, die bis spät in die Nacht ihre Raketen und Böller zünden. „Ist es mild, trocken und windig, sieht die Lage anders aus. Dann wird lang geböllert. Raketen werden vom Wind verweht und entfachen am ,Landeplatz’ Feuer, so dass Büsche, Hecken, aber auch Mobiliar auf Balkonen und Dächern entzündet werden.“ Als kritisch oder gefährlich will der Diplom-Ingenieur die Silvester-Alarme nicht einstufen. Problematisch für die Feuerwehr ist hingegen die zeitliche Ballung: „Das bedeutet eine hohe Anforderung an die Koordination durch die Leitstelle sowie für die Einsatzführung, da für alle Einsatzstellen individuell das jeweilige Kräftekontingent aus den verfügbaren Einheiten neu zusammengestellt werden muss.“ Heißt auch: An den verschiedenen Stellen arbeiten ständig unterschiedliche Teams miteinander.

+ Der Offenbacher Feuerwehrhelm hat längst nicht ausgedient. Er wird seit Jahren meist DIN-gerecht modifiziert. © p Dennoch gibt es für die Berufsfeuerwehr keine Urlaubssperre. Mit einer kleinen Einschränkung. „Allerdings wird kein dienstfrei zur Abgeltung von Überstunden gewährt, so dass wir im Ergebnis bei der Berufsfeuerwehr eine erhöhte Wachstärke in der Leitstelle und im Wachabteilungsdienst vorhalten“, sagt Sauer. Zudem stehen - wie in all den Jahren zuvor - die drei Freiwilligen Feuerwehren in Bieber, Rumpenheim und Waldheim bereit. Uwe Sauer wünscht jedenfalls allen Offenbachern ein „sicheres Silvester“ und bittet um respektvollen Umgang mit allen Kräften von Feuerwehr und Rettungsdienst: „Denn leider mussten wir in den vergangenen Jahren immer wieder mit Anpöbelungen und Beleidigungen sowie mit Böllern und Raketen leben, die während der Alarmfahrt vor oder an das Fahrzeug geworfen wurden.“

Da hilft selbst die Ausrüstung wenig. Dabei setzen die Offenbacher auf Bewährtes – etwa beim Kopfschutz. „Warum soll man etwas ändern?“, fragt der Amtsleiter. Na, weil’s vielleicht neue Normen gibt... Aktuell ist es die DIN EN 443. Sicher, die wandelt sich seit Jahrzehnten, und in Offenbach wird stets geprüft, ob das bisherige Helm-Modell diese erfüllt. Das ist der Fall. „Ansonsten beobachten wir aufmerksam den Markt, sprechen mit Kollegen“, betont Uwe Sauer.

Das bedeutet nicht, dass sich an diesem lebenswichtigen Ausrüstungsgegenstand nichts ändert. Außen- oder Innenschale sind längst nicht mehr das Original, ebenso ist das Visier getauscht oder es werden Veränderungen bei der Belüftung vorgenommen. Besagte DIN ermöglicht freilich eine freiere Konfiguration des Kopfschutzes. Könnte heißen: Nicht mehr alle Einsatzkräfte tragen den gleichen Helm. Oder Feuerwehrleute mit Mehrfachfunktionen erhalten sogar verschiedene Helme – etwa bei der Wasserrettung.

Bei einer hoch verschuldeten Stadt wie Offenbach gehört außerdem stets der Blick auf die Finanzen hinzu. Und eine komplette Neubeschaffung würde den Kauf von etwa 250 Helmen bedeuten. Da greift der sogenannte Bestandsschutz, wenn nicht gerade die Unfallkasse Handlungsbedarf sieht – dann allerdings bundesweit... Tatsächlich waren zu Beginn der 90er Jahren für neue Helme bereits 42.000 Mark in den Haushalt eingestellt. Die Mittel wurden damals jedoch lieber dafür verwendet, um die Atemschutztechnik von Normaldruck- auf Überdruckgeräte umzustellen. Da der Umbau der Atemschutzgeräte und -anschlüsse in Eigenarbeit geleistet werden konnte, „war es möglich, das Projekt mit diesem Mittelansatz umzusetzen“.