Sparkassen-Gewinn derzeit tabu

Offenbach – Von ihren Bürgern nimmt’s die Stadt, aber zapft sie auch alle anderen sich anbietenden Quellen an? Der frühere Oberbürgermeister- und Landtagskandidat der Piraten, Helge Herget, ist schon lange der Meinung, dies sei nicht der Fall. Von Thomas Kirstein

Dass die Städtische Sparkasse Offenbach zu ungeschoren davon kommt, wird ihm aus Bayern bescheinigt. Von dort aus führt Dr. Rainer Gottwald, ehemaliger Controller und Sprecher des Bürgerforums Landsberg, einen Feldzug gegen zahlungsunwillige öffentlich-rechtliche Geldinstitute in der ganzen Bundesrepublik. Gottwald und diverse ihn unterstützende Fachleute kämpfen dafür, dass Sparkassen ihren Trägern, also den Kommunen, in finanziellen Nöten mit Abführungen beispringen. 4,9 bis 6,9 Millionen Euro hätten das allein aus dem Gewinn 2017 sein können, behauptet er in Schreiben an Oberbürgermeister, Stadtverordnete und Presse. Mit Herget teilt er die Meinung, die Eigenkapitalquote der „Bank der Offenbacher“ sei mit 18,2 Prozent (2017 Hessen-Rang 26 von 33) überdurchschnittlich hoch.

Der Offenbacher Herget hat dem OB Felix Schwenke, der qua Amt dem Verwaltungsrat der Sparkasse vorsitzt, bereits im vergangenen Jahr einen Offenen Brief überreicht. Der Sparkasse gehe es prima, sie leiste sich eine Eigenkapitalquote, die über der gesetzlich geforderten liege. Und könne mithin „aus einem ungehobenen Schatz“ gut etwas abgeben. Durch die massive Grundsteuerhöhung von 600 auf 995 Prozent, die Offenbach die Genehmigung notwendiger Investitionen einbringen soll, gewinnt die Forderung Aktualität.

+ Unterschiedlicher Auffassung über die Verwendung von Sparkassengewinnen: OB Schwenke (l.) 2018 bei Entgegennahme eines Schreibens von Pirat Herget. © p In einer ersten Entgegnung auf Herget hatte es Sozialdemokrat Schwenke noch deutlich abgelehnt, Überschüsse des Geldinstituts zur Finanzierung städtischer Ausgaben heranzuziehen. Die Sparkasse brauche diese Mittel vielmehr weiterhin, um sich ausreichend für mögliche Risiken zu wappnen: „Das Gesetz erkennt Ausschüttungen an den kommunalen Träger ausdrücklich als legitim an, gewährt allerdings der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Sparkasse nach dem Vorsorgeprinzip den Vorrang.“



Auf ewig zementiert ist das freilich nicht. Inzwischen deutet der OB an, dass man irgendwann auf die Sparkasse wird zurückgreifen können. Die Betonung liegt aber auf irgendwann: Schwenke hütet sich, eine zeitliche Prognose vorzunehmen. Nur so viel: „In Zeiten klammer Kassen ist es selbstverständlich Ausschüttungsmöglichkeiten bei der Sparkasse jedes Jahr erneut zu betrachten.“

Hessenweit schütteten 2017 von 33 Sparkassen 14 Gewinnanteile aus, so Langen-Seligenstadt 1,25 Millionen oder Hanau sechs Millionen. In Offenbach spielt auch die Struktur der Stadt und die Zusammensetzung des Kreditvolumens eine Rolle – zum Teil gebe es ein problematisches Klientel mit hohem Ausfallrisiko, heißt es.

Die Bankenkrise wirkt auch nach zehn Jahren noch, es wird versucht, nach Möglichkeit die Gefahren einzugrenzen. Höhere Anforderungen an die Eigenkapitalquote kommen nicht nur von der deutschen Bankenaufsicht Bafin. Auch die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) redet und rated mit.

Mit sogenannten SREP-Bescheiden (Supervisory Review and Evaluation Process – Überwachung und Bewertung), die für jede Bank individuell erstellt werden, zeigen ihre Aufseher auf, wo das Institut im Hinblick auf die Eigenkapitalanforderungen steht und wie es mit Risiken umgeht. Danach darf die Offenbacher Sparkasse gern noch mehr in ihre Rücklagen pumpen, um für die nächste Krise gerüstet zu sein.

Mit diesen sieben Tipps sparen Sie im Alltag viel Geld Zur Fotostrecke

Verwaltungsratsvorsitzender Schwenke nennt die vergebenen Kredite als wesentliche Einflussgröße: Als Institut mit einem traditionellen Geschäftsfeld Wohnbau- und Gewerbekundendarlehen muss sich die Sparkasse auf weiter erhöhte Eigenkapitalanforderungen einstellen. Dies sei nur durch Zugriff auf das Jahresergebnis zu gewährleisten, erklärt der OB.

Schwenke unterstreicht, auch, welche Gefahr mit einem anderen Weg verbunden wäre: Wenn es wirtschaftlich ganz schlecht liefe, müsste der Träger, also die Stadt, für seine Bank einspringen – während gleichzeitig die Gewerbesteuer (derzeit 5,4 Millionen) wegfiele.

„Man hat sich aus meiner Sicht völlig zu Recht strategisch entschieden, eine langfristig und konservativ ausgerichtete Bilanzpolitik zu betreiben“, gibt der Oberbürgermeister seinem Sparkassenvorstand Rückendeckung. Zudem hebt er hervor, dass die Sparkasse eine Vielzahl von öffentlichen Aufgaben erfülle – Sponsoring, Bürgerkonten für Hilfsempfänger, Finanzdienstleistungen für alle Privatpersonen und das gesamte Gewerbe.

Die Ausschüttungs-Befürworter überzeugt das alles nicht. Gottwald und Herget pochen weiter auf Sparkassen-Millionen für den leeren Stadtsäckel. Der Bayer ist sogar der Meinung, die Sparkasse Offenbach verstoße gegen Recht und Gesetz, wenn sie einen zu hohen Anteil ihres Gewinns (90,4 Prozent gegenüber 75 Prozent etwa in Düsseldorf) für die Risikovorsorge horte. In den letzten vier Jahren habe Offenbach auf über 20 Millionen Euro verzichtet, rechnet Rainer Gottwald vor.