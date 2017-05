SPD will Hauptbahnhof in Stadtbesitz

Offenbach - Ein Element, was letztlich auch zum Nahverkehrsangebot zählt, ist seit zig Jahren sowohl Sorgenkind als Zankapfel: der vernachlässigte und immer mehr seiner Funktion entledigte Hauptbahnhof.

Seit sich die Stadt aus guten Gründen für die sogenannte Citytrasse der S-Bahn entschied, lässt die Bahn Offenbachs einstiges Tor zur Welt verkommen. Mit Verärgerung nimmt nun die Offenbacher SPD-Fraktion Pressemeldungen zu einem Investitionsprogramm der Deutschen Bahn in hessische Bahnhöfe auf. „Die Bahn plant bis 2021 über 530 Millionen Euro zu investieren, der sanierungsbedürftige Offenbacher Hauptbahnhof ist aber nicht Teil des Programms und wird von der Bahn weiterhin sich selbst überlassen“, klagt die Stadtverordnete Ulla Peppler. Dabei seien gerade Verbesserungen in puncto Barrierefreiheit dringend notwendig, denn Menschen mit eingeschränkter Mobilität könnten die Bahnsteige kaum erreichen.

„Besonders die ausschließlich betriebswirtschaftliche Argumentation der Bahn für diese Entscheidung ist befremdlich“, argumentiert die Sozialdemokratin. Denn die Bahn begründe ihre mangelnde Bereitschaft zur Investition damit, dass sich eine Liegenschaft wie ein Gewerbeobjekt rechnen müsse. Peppler erinnert die Bahn daran, dass sie doch in erster Linie ihren Kunden verpflichtet sei. Und diesen müsse sie an ihren Bahnhöfen ein Mindestmaß an Komfort und Infrastruktur bieten. Dazu gehörten Fahrstühle, die Bahnsteige zugänglich machten.

Für die Genossin ist es nicht nachvollziehbar, nur nach rein ökonomischen Kriterien vorzugehen. Sie erinnert daran, dass sich das Unternehmen Bahn immer noch zu 100 Prozent im Besitz des Bundes befindet und aus Steuergeldern querfinanziert wird: „Also auch von Menschen, die den Offenbacher Hauptbahnhof nutzen.“ Besonders enttäuscht sie, „dass diese Linie vom hessischen Verkehrsminister Tarek Al-Wazir einfach kritiklos hingenommen wird“.

Die Bahn habe nur zwei realistische Optionen: „Entweder sie investiert endlich, oder sie verkauft den Hauptbahnhof konsequenterweise an die Stadt Offenbach.“ Bei den derzeitigen Verkaufsverhandlungen müsse sie der Stadt daher maximal entgegenkommen, verlangt die sozialdemokratische Stadtverordnete. (tk)