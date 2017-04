SPD will in Sportstätten investieren

Offenbach - Die SPD sieht frei werdendes Geld im städtischen Haushalt, das in eine aufschiebbare feste Überdachung des Schwimmbads auf der Rosenhöhe, zwei Kunstrasenplätze (Gemaa Tempelsee und VfB Offenbach), und die Sanierung von Spielplätzen gesteckt werden soll.

Die Sozialdemokraten machen dazu folgende Rechnung auf: Der Bund setze erneut ein Investitionsprogramm für finanzschwache Kommunen in Höhe von 440 Millionen Euro auf. Zuschüsse aus diesem Programm würden auch nach Offenbach fließen. „Wir erhalten voraussichtlich 20,2 Millionen Euro an Zuwendungen, die sich aus der Förderung in Höhe von 15 Millionen Euro sowie dem vorgeschriebenen kommunaler Eigenanteil von 5,2 Millionen zusammensetzen, erläutert der SPD-Stadtverordnete Martin Wilhelm.

Zwar sei das Geld aus dem Investitionsprogramm den Vorgaben zufolge zwingend in Schulen zu investieren, doch hätten die Bundeszuschüsse einen positiven fiskalischen Nebeneffekt. Wilhelm: „Gelder, die momentan im Offenbacher Finanzhaushalt für die Schulsanierung vorgesehen sind, könnten durch die Zuwendung abgelöst und für Investitionen in andere dringende Infrastrukturprojekte genutzt werden.“

Die SPD-Fraktion habe sich entschieden, diese einmalige Chance nicht ungenutzt liegen zu lassen. Selbstverständlich habe die Sanierung der Schulen auch für die SPD-Fraktion die höchste Priorität. Aber: „Offenbach ist eine wachsende Stadt. Deshalb muss die Infrastruktur in allen Bereichen angepasst werden. Investitionen in Sportstätten und Spielplätze sind daher unerlässlich.“

Die SPD-Fraktion wird deshalb in die nächste Stadtverordnetenversammlung einen Antrag einbringen, der die Verwendung von etwa zwei Drittel der frei werdenden Haushaltsmittel für den Schulbau und die Verwendung des Rests für die Sportstätten und Spielplatz-Sanierung vorsehe. „Unsere Vorschläge umfassen ein Finanzvolumen von 5,2 Millionen Euro und sollen im Nachtragshaushalt 2017 aufgenommen werden“, so der Sozialdemokrat. (mad)

