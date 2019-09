Bauarbeiten: So lange ist die Mainstraße dicht 

Die Mainstraße erhält ab kommender Woche einen neuen Fahrbahnbelag. Ursprünglich war geplant, die Straße gemeinsam mit dem Maindeich zu sanieren. Das passiert aber frühestens 2021.

Offenbach - Solange will Verkehrsdezernent Paul-Gerhard Weiß in Offenbach nicht warten: „Der schlechte Zustand macht ein sofortiges Handeln erforderlich. “ Die Arbeiten beginnen nun am kommenden Montag, 16. September, und dauern voraussichtlich sechs Wochen bis zum 24. Oktober. Für die Fahrbahnsanierung in vier Bauabschnitten sind jeweils Vollsperrungen mit örtlicher Umleitung sowie ein Parkverbot notwendig. Zum Thema Parken haben wir in einem Artikel Tipps zusammengestellt, wie Sie sich gegen Knöllchen von privaten Parkplatzwächtern wehren können.

Offenbach: Sperrung in Mainstraße

Phase 1 verläuft zwischen Schöffenstraße und Arthur-Zitscher-Straße. Dafür wird in Bürgel die Zufahrt zur Mainstraße in Richtung Innenstadt ab Kreuzung Offenbacher Straße/Altkönigstraße gesperrt. Linksabbiegen zur Altkönigstraße ist weiterhin möglich. Gesperrt sind auch der Zugang zum Mainufer und die Zufahrt von und zur Friedhofstraße.

Während dieses Abschnitts wird der Verkehr sowohl nach Bürgel als auch zur Innenstadt über Arthur-Zitscher-Straße, Mühlheimer Straße und die wieder offene Kettelerstraße umgeleitet.

Sperrung Mainstraße: Verkehr wird umgeleitet

Diese Route fährt bis voraussichtlich Freitag, 27. September, auch die Buslinie 101. Für die während der Bauzeit entfallenden Haltestellen „Bildstockstraße“, „Hafenbahn“ und „Diakoniezentrum“ werden Ersatzhaltestellen in der Kettelerstraße, am Alten Friedhof und in der Arthur-Zitscher-Straße 15 (Richtung Innenstadt) beziehungsweise 22 (Richtung Bürgel) angelegt. tk/pso