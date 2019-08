Spielzeug von Kindergrab landet im Müll: Empörung im Internet

Unbekannte haben Spielzeug von einem Kindergrab in Offenbach im Müll entsorgt. Die Aktion sorgt für Empörung im Internet.

Offenbach – Kerzen und Blumen schmücken seit jeher Gräber. Zunehmend werden auch persönliche Andenken wie Stofftiere oder Spielzeug auf letzten Ruhestätten platziert. Dass nun Spielzeug von einem Kindergrab in Offenbach (ob noch weitere Gräber betroffen sind, lässt sich nicht ermitteln) auf dem Neuen Friedhof in den Müll geworfen wurde, löst im Internet Empörung aus. Weil es sich um den muslimischen Friedhofsteil handelt, war der Verdacht einer islamfeindlichen Grabschändung nicht fern. Durch diverse Beiträge aufgeschreckt, ermittelt inzwischen auch die Polizei – wegen Diebstahls.

Zunächst war aber die Friedhofsverwaltung in Verdacht geraten, sie hätte ein vielleicht zu üppig dekoriertes Grab abräumen lassen. „Damit hat die Stadt nichts zu tun“, erklärt Sigrid Aldehoff von der Stadtwerke-Unternehmenskommunikation auf die Anfrage unserer Zeitung. Die Friedhofsgärtner kümmerten sich ausschließlich um die Fläche um die Ruhestätten herum. Die Nutzung der Grabflächen sei privat, und somit dürften die Inhaber die Gräber schmücken, wie sie es für angemessen hielten. „Wir entfernen Grabschmuck nur, wenn er den Ort entweihen würde.“

Spielzeug von Kindergrab in Offenbach landet im Müll: Friedhofsverwaltung überrascht

Die Friedhofsverwaltung wurde selbst von der Aktion überrascht. Diebstahl komme leider öfters vor – regelmäßig berichtet unsere Zeitung etwa über Kupferklau auf Friedhöfen. Dass irgendwer fremdes Grabdekor in einen Müllcontainer entsorgt, hat man aber noch nicht erlebt. In diesem Fall waren das neben Stofftieren und Spielzeug auch Engelsfiguren, die sich auf dem muslimischen Kindergrab befanden.

Einen fremdenfeindlichen Hintergrund kann sich Abdelkader Rafoud, der aus Marokko stammende Vorsitzende des Ausländerbeirats, nicht vorstellen. Der gläubige Muslim hat eine ganz andere Vermutung: „Es ist möglich, dass jemand der Meinung war, das gehöre nicht dorthin.“ Rafoud hält nicht für ausgeschlossen, dass jemand, der einem konservativeren Islam anhängt, geglaubt hat, „mit gutem Willen und im Angesicht Gottes“ gehandelt zu haben. Denn Grabschmuck und -dekoration seien im islamischen Glauben unüblich.

Kindergrab in Offenbach: Blumen oder Stofftiere gelten im Islam als verschwenderisch

Wie Imam Halil Elma bei der Eröffnung des zweiten Grabfelds 2018 erläuterte, wird die Begräbnisstätte lediglich mit einem Stein markiert, in dem der Name des Verstorbenen und eine Sure eingraviert sind. An diesem können die Trauernden ihre Gebete sprechen. Alles Weitere, wie Blumen oder Stofftiere, gälten im Islam dagegen als verschwenderisch – gerade auch im Hinblick darauf, wie viele Menschen hungern müssten. Dies sei das erste Mal, dass der Vorsitzende des Ausländerbeirats seit der Eröffnung der muslimischen Gedenkstätte 2001 von solch einem Vorfall erfahren habe.

Auf der Internetseite des Neuen Friedhofs wird indes erläutert, dass sich die Sicht auf Grabschmuck inzwischen verändert. Gerade Familien, die in zweiter oder dritter Generation in Offenbach lebten, passten „das Erscheinungsbild der Gräber ihrer Angehörigen der deutschen Bestattungskultur an. Viele der Grabstätten seien inzwischen liebevoll mit Blumen geschmückt.“

