13. Berler Maa-Fest wieder Besuchermagnet

Bürgel - Auf dem Mainvorgelände feierte die große TSG-Familie drei Tage lang ihr 13. Maa-Fest. Es bot sportliche Darbietungen, Gelegenheiten für das Publikum zum Mitmachen und vor allem Geselligkeit in gemütlicher Atmosphäre. Von Harald H. Richter

Genießt in Bürgel ein publikumswirksames Ereignis einen eigenständigen Charakter, so ist das zweifelsohne das Berler Maa-Fest. Es nährt seine Strahlkraft aus der Vitalität und dem ehrenamtlichen Engagement vieler Mitglieder der Turn- und Sportgemeinschaft, die als Veranstalter der 13. Auflage wieder ein geschicktes Händchen bei der Zusammenstellung des Programms beweist.

„Diesmal haben wir uns den Gewohnheiten der Besucher noch besser angepasst“, sagt Vorsitzender Rolf-Dieter Elsässer und meint sowohl die Anfangszeiten, als auch die Schwerpunktsetzung an den einzelnen Veranstaltungstagen. „Schon die Zumba-Show am Eröffnungsabend war vor und auf der Bühne ein Knaller“, äußert er sich zufrieden. Obwohl es so heiß war, hätten viele im Publikum sich von den lateinamerikanischen Rhythmen mitreißen lassen und mit sichtlichem Vergnügen mitgemacht. Anders als in den vergangenen Jahren, führt der Traditionsverein diesmal nicht am Samstag den Nachweis seiner zahlreichen breitensportlichen Angebote, sondern „wenn die ganze Familie Zeit hat, herzukommen.“

Also verfolgen Alt und Jung am Sonntagnachmittag bei flirrender Hitze auf dem Mainvorgelände die Darbietungen der einzelnen Abteilungen.

Die von Anjela Schlott und Maxime Wied geleitete Mädchenturnriege zeigt graziöse Anmut auf dem Schwebebalken und gibt durch vielseitige Bewegung an weiteren Geräten Einblicke in ihr Übungspensum. „Außerdem wollen wir noch eine kleine Choreografie bieten“, verspricht Jungturnerin Lilith, die zusammen mit Teamgefährtin Amy die Vorführungen moderiert. Nur wenige Meter entfernt – dafür im Schatten – ermöglicht Radek Zahraj von der Tennis Academy durch ein kleines Schnuppertraining Kindern erste Eindrücke von der Faszination im Umgang mit Filzball und Racket. So lässt sich auch der fünfjährige Matz für das Tennisspiel begeistern.

„Er probiert bereits einige Sportarten aus“, erzählt seine Oma Roda Schreiber, deren Name sich jahrelang mit der Offenbacher Buchhandlung am Markt verband, die aber jetzt in Nieder-Erlenbach lebt. „Reiten und Fußball sind momentan seine Favoriten, aber er spielt auch gern Schlagzeug.“ Nun also wetteifert er mit den anderen Jungs auf dem markierten Rasenfeld, und bekommt von Radek, dem erfolgreichen Trainer, gezeigt, wie sich die Filzkugel am besten übers Netz schlagen lässt.

Jutta Gardons Karateabteilung hat zu diesem Zeitpunkt bereits mit Trainerin Büsra Karasungur ihre Vorführung abgeschlossen und dem Publikum die verschiedenen Schlag-, Stoß-, Tritt und Blocktechniken der Sportart veranschaulicht. Petra Nesselhauf wirbt unterdessen für die Fitness- und Gesundheitsabteilung und räumt mit der Annahme auf, sportliche Betätigung sei eine Frage des Alters. Die jüngsten Festbesucher verausgaben sich fröhlich tobend auf der Hüpfburg oder lassen sich beim Kinderschminken glitzernde Motive aufs Antlitz zaubern.

Das JuKuMobil der Jugendkunstschule Offenbach um Michaela Haas ist mit etlichen Kreativangeboten vertreten. Witzig-spannend kommt Clown Kuni daher und lässt in geschickter Ballon-Modellage so manches Kinderherz höher schlagen. So freut sich der kleine Paul mit seiner turnenden Schwester und dem Papa über einen vielarmigen Riesenkraken. „Leg ihn aber nicht auf den Erdboden, da könnte er platzen“, mahnt Jasmin Schnell, der die Clown-Rolle auf den Leib geschneidert scheint. Für viele Geburtstagen und Feste wird die aus Berglangenbach bei Baumholder stammende Künstlerin gebucht. „Bei uns ist sie zum ersten Mal“, sagt Rolf-Dieter Elsässer, „und kommt bei den Kindern bestens an.“

Am Bierpilz, an der Sektbar und den übrigen Erfrischungsständen wird reichlich ausgeschenkt. Das mit 70 Kuchen und Torten bestückte Büffet leert sich zusehends, und bei der Grillstation gehen die letzten Würstchen über den Tresen. Als mit Ende des dreitägigen Berler Maa-Festes die vielen Vereinshelfer buchstäblich platt sind, haben sie einschließlich des Auf- und Aufbaus rund tausend ehrenamtliche Stunden geleistet, vor allem aber Alt und Jung viele unterhaltsame Stunden geschenkt.