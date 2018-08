Stadt bittet um Mithilfe im Kampf gegen Müll 

Wenn Fast-Food-Verpackungen nicht achtlos weggeworfen werfen, bringen sie oft auch öffentliche Mülleimer zum Überquellen. Wenn dann – wie hier an einer Bank am Hainbach – noch Hausmüll (aus Kleingärten?) deponiert wird, entsteht schnell die übliche Dreckecke. Auch das ein Fall für die Müllhotline.

Offenbach - Dieser Imbiss wurde deutlich teurer als vorgesehen: Weil er die Verpackung seiner Schnell-Mahlzeit aus dem Fenster seines Autos geworfen hatte, sieht ein junger Offenbacher seine Restaurant-Rechnung um 35 Euro erhöht.

Der Umweltsünder hatte nicht damit gerechnet, dass es eine hinter ihm fahrende Zeugin nicht beim Schimpfen über Ferkel wie ihn beließ, sondern ihn beim Ordnungsamt anzeigte. Ergebnis: Post aus dem Rathaus und ein Verwarngeld über die oben genannte Summe.

Die Gelegenheit, solches Fehlverhalten zu ahnden, ist nicht besonders häufig. Das Delikt dafür um so mehr. „Sogenanntes Littering, also das Vermüllen des Umfelds, ist ein großes Problem in der heutigen Gesellschaft“, klagt Christian Broos, der Leiter der Stabsstelle Sauberes Offenbach. „Zahlreiche Menschen leben nach dem Motto: Irgendjemand wird das schon wegmachen. Schließlich werden die Mitarbeiter der Stadtreinigung ja dafür bezahlt.“

In einer Kommune mit zahlreichen Fast-Food-Restaurants, bei denen man vorfahren, bestellen und im Auto essen kann, wirkt sich das aufs Stadtbild an zahlreichen Ecken aus. Die Frage, wohin mit der Verpackung, beantworten viele für sich ganz schnell: einfach raus damit auf die Straße. Den Abfall mit nach Hause zu nehmen und dort in der Hausmülltonne zu entsorgen, scheint nicht immer die logische Alternative zu sein – zu unbequem, dann lieber mit einem Wurf aus dem Handgelenk den „großen Mülleimer“ nutzen.

Christian Broos appelliert daher an alle Bürgerinnen und Bürger, die Augen offen zu halten und sich nicht davor zu scheuen, solche Fälle beim Ordnungsamt zur Anzeige zu bringen.

Dort wurde vor Jahren extra eine Müllhotline eingerichtet: Tel.: 069/8065-4747. Ein Anruf unter dieser Nummer, und die Müllermittler werden aktiv. Illegale Ablagerungen können auch über den städtischen Mängelmelder per App an das Ordnungsamt gemeldet werden. „Ein großer Vorteil der App ist die Möglichkeit, die Standortdaten per GPS zu erfassen. Das ist insbesondere hilfreich, wenn die Abfälle im Außenbereich aufgefunden wurden“, sagt Daniel Krüger, Sachgebietsleiter beim Ordnungsamt.

Zu finden ist der Mängelmelder auf der Seite der Stabsstelle. Dort erhalten Interessierte auch einen Einblick in das, was im Bereich Sauberkeit getan wird und wie viele unterschiedliche Einrichtungen sich mit dem Thema Sauberkeit befassen. Der Mängelmelder kann außerdem in den App-Stores von Google und Apple heruntergeladen werden. (tk/pso)