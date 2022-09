Der beste Döner im Raum Offenbach: Das sind die Top 10 unserer Leser

Von: Jan Oeftger

Wo gibt es im Raum Offenbach den besten Döner? Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt und unsere Top 10 zusammengestellt. Das Ergebnis im Überblick.

Offenbach – In und um Offenbach gibt es eine Vielzahl an Dönerläden, doch wo gibt es den besten Döner? Wir haben bei unseren Leserinnen und Lesern nachgefragt, bei welchem Laden sie ihren Döner am liebsten essen?

Bei unserer Umfrage auf Facebook wurden etliche Dönerläden in der Stadt Offenbach und im Landkreis genannt. Anhand der Erwähnungen und Anzahl der „Likes“ haben wir schließlich die beliebtesten zehn Restaurants und Imbissbuden ermittelt. Folgende Dönerläden haben es in unser Ranking im Kampf um den besten Döner im Raum Offenbach geschafft:

Platz 10: Loco Grill

Adresse: Bieberer Straße 87, 63071 Offenbach am Main

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag, 10-23 Uhr, und Freitag, Samstag ,10-2 Uhr

Telefon: 069 15045033

Platz 10: Antalya Grill Haus Offenbach

Adresse: Sprendlinger Landstraße 48, 63069 Offenbach am Main

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 11-22.30 Uhr

Telefon: 069 27299474

Website Antalya Grill Haus Offenbach

Platz 9: Choice - The World of Döner

Adresse: Nieuwpoorter Str. 55, 63110 Rodgau

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 11.30-21 Uhr

Telefon: 06106 7799207

Website Choice - The World of Döner

Platz 8: Efes Döneria

Adresse: Langstraße 14, 63075 Offenbach am Main

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 10.30-23 Uhr, und Sonntag, 11-23 Uhr

Telefon: 069 20023866

Platz 7: Ahi Kebab

Adresse: Justus-von-Liebig-Straße 1, 63128 Dietzenbach

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 8-23 Uhr und Sonntag, 9-23 Uhr

Telefon: 06074 812804

Website Ahi Kebab

Platz 6: Uludag Döner Kebab Haus Rodgau

Adresse: Hauptstraße 137, 63110 Rodgau

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 11-22 Uhr und Sonntag, 12-22 Uhr

Telefon: 06106 666807

Website Uludag Döner Kebab Haus Rodgau

Platz 3: Sahins Kebab Haus e.K.

Adresse: Seligenstädter Str. 10, 63179 Obertshausen

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 10.30-22.30 Uhr

Telefon: 06104 797446

Website Sahins Kebab Haus e.K.

Platz 3: Nazar Kebap & Grillhaus

Adresse: Waldstraße 235, 63071 Offenbach am Main

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 8-1 Uhr

Telefon: 069 83003794

Website Nazar Kebap & Grillhaus

Platz 3: Marmaris Kebaphaus

Adresse: Kreuzstraße 19, 63075 Offenbach am Main

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 11-22.30 Uhr

Telefon: 069 86009962

Platz 2: Ye Babam Ye - Kebab & Grill House

Adresse: Geleitsstraße 9, 63065 Offenbach am Main

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 10-1 Uhr

Telefon: 069 82365040

Website Ye Babam Ye - Kebab & Grill House

Platz 1: Grillhaus an der Kreuzung

Adresse: Spießstraße 10, 63071 Offenbach am Main

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 10.30-23 Uhr

Telefon: 069 87876218

Im vergangenen Jahr hatten unsere Leser schon die beste Pizzeria in Offenbach gekürt. (Jan Oeftger)