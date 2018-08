Stadt siegt im Bierfest-Streit

Offenbach - Im Rechtsstreit um die Gebührenerhebung beim Bierfest hat das Verwaltungsgericht Darmstadt die Klage von Veranstalter Hans Peter Kampfmann gegen die Stadt abgewiesen. Kampfmann wird gegen das Urteil Beschwerde einlegen.

Wie die Stadt gestern mitteilt, hat sie mit dem Urteil vom vergangenen Donnerstag in allen Streitpunkten Recht bekommen: Demnach sind sowohl die Höhe der festgesetzten Sondernutzungsgebühr (9500 Euro) als auch die für die Gebührenberechnung vorgenommene Schätzung anhand von vergleichbaren Volksfesten von Rechts wegen nicht zu beanstanden. Auch könne sich Kampfmann nicht auf früher eventuell fehlerhaft vorgenommene Gebührenfestsetzungen berufen.

„Der Gebührenmaßstab dient in seiner pauschalierenden Art und Weise der Verwaltungspraktikabilität und erscheint auch angesichts seiner Höhe in Übereinstimmung mit den allgemeinen gebührenrechtlichen Grundsätzen“, heißt es in der Entscheidung. Die Stadt erhebt gemäß ihrer Sondernutzungssatzung einen Gebührensatz von 20 Prozent der gesamten Bruttoeinnahmen aus der Vergabe der Standplätze.

Durch die vertragliche Abmachung zwischen Stadt und Kampfmann habe dieser sein Einverständnis zur Erhebung der Gebühren nach der einschlägigen Satzung der Stadt gegeben – folglich könne er nun keine „grundsätzliche Einwendungen gegen die Sondernutzungsgebühr" erheben, so das Gericht. Weil der Veranstalter seiner vertraglichen Pflicht nicht nachgekommen sei, seine Bruttoeinnahmen offen zu legen, habe die Stadt letztlich keine andere Möglichkeit gehabt, als den Gebührenwert durch eine Schätzung vorzunehmen.

Das Gericht urteilte weiterhin, dass das für die Gebührenermittlung vom Ordnungsamt angewendete Verfahren, marktübliche Vergleichsentgelte heranzuziehen, nicht zu beanstanden sei. Darüber hinaus hätten die „erst spät im gerichtlichen Verfahren“ offenbarten Standentgelte gezeigt, dass die Stadt mit ihrer Schätzung richtig gelegen habe.

Oberbürgermeister Felix Schwenke und Ordnungsdezernent Peter Freier wiederholten nach dem Urteil ihr Interesse an einer Wiederaufnahme des Bierfestes im kommenden Jahr. „Nachdem nun alle Fragen grundsätzlich geklärt sind, haben wir eine gute Grundlage, um weiterhin zusammenzuarbeiten und unsere Innenstadt mit attraktiven Angeboten zu stärken.“

Der kämpferische Bierverleger Hans Peter Kampfmann, der binnen sechs Monaten Beschwerde gegen das Urteil einlegen kann, kündigte gestern an, dies auch zu tun. Zugleich signalisierte er aber nach wie vor Gesprächsbereitschaft mit der Stadt. Bislang sei aber noch niemand auf ihn zugekommen.

Die FDP hofft in einer ersten Reaktion auf das Urteil, dass es auch in Zukunft ein Bierfest in Offenbach geben wird. FDP-Stadtverordneter Dominik Schwagereit wünscht sich aber eine größere Vielfalt: „Weniger Massenbiere, deutlich mehr handwerklich gebraute Biere“. Hierzu müssten die Gespräche zwischen Stadt und Betreiber intensiviert werden.

Dauerhaft passe das Bierfest auf dem Niveau der vergangenen Jahre nicht mit dem erklärten Ziel zusammen, das Stadtimage weiter zu verbessern. Vor 30 Jahren sei das Bierfest eine große Errungenschaft und eine tolle Innovation gewesen, mittlerweile hinke es der Entwicklung hinterher. Das Fest brauche neuen Schwung. (mad)

