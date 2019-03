Stadtpolizei beendet menschenunwürdige Zustände am Marktplatz

Ein üblicher Anblick in den vergangenen Monaten: Kleidungsdepots einer Obdachlosen am Marktplatz. Stadtpolizisten konnten ihre Schwester finden, die sie aufnimmt.

Offenbach – Einkaufs- und Kinderwagen mit allerlei Habseligkeiten, in den vergangenen Monaten war das kein seltener Anblick rund um den Marktplatz. Wie unsere Zeitung Anfang Februar berichtete, hatte sich dort eine Obdachlose eingerichtet.

Ärgerlich: Auch „Kleidungsdepots“ legte die Südosteuropäerin immer wieder an, zum Leidwesen von Passanten und der Stadt, für die das nicht gerade ein Aushängeschild bedeutet. Sie aber einfach an einen anderen Ort zu bringen, ist der Stadtpolizei nicht möglich. „Es gibt keine rechtliche Handhabe, die Personen der Örtlichkeiten zu verweisen oder sie zwangsweise vorzuführen oder unterzubringen“, erklärt Sachgebietsleiter Pascal Becker. Trotz der kalten Jahreszeit lehnte die Frau jede Hilfe ab.

Jetzt besteht Hoffnung, dass diese Zustände ein Ende haben. Stadtpolizisten konnten durch einen Zufall Name und Adresse der Schwester der Obdachlosen ermitteln und eine Familienzusammenführung arrangieren. Die Familienangehörige sagte zu, ihre bis dahin obdachlose Schwester bei sich aufzunehmen. „Sollte sie wieder mal orientierungslos durch die Innenstadt laufen, wissen wir jetzt, wohin wir sie bringen können“, ist Becker erleichtert. Frank Weber, stellvertretender Leiter des Ordnungsamtes, erläutert: „Zwangsmaßnahmen zur Abwendung von Obdachlosigkeit sind nur in Ausnahmefällen möglich, wenn konkrete Gefahren für Leib und Leben drohen. Durch die Aktion der Stadtpolizisten Chrisoula Golos und Patrick Patterson gab es nur Gewinner: Die Schwestern haben sich wieder, die Frau samt Hausstand ist erst mal von der Straße.“

Auch Bürgermeister und Ordnungsdezernent Peter Freier ist voll des Lobes für die beiden Stadtpolizisten. „Sie haben durch ihr umsichtiges Verhalten Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl bewiesen und auf diese Weise einen menschenunwürdigen Zustand beendet.“

Der Stadtpolizei sind laut Becker nahezu alle obdachlose Personen im Stadtgebiet persönlich bekannt. Allen werde Hilfe angeboten. So verfügt die Stadt über mehrere Notunterkünfte. Des Weiteren werde versucht, in persönlichen Gesprächen Termine bei den Ämtern, die Hilfe leisten könnten, zu vereinbaren und wahrzunehmen.

Bilder: Designt für das Leben auf der Straße Zur Fotostrecke

Dabei seien die Stadtpolizisten immer bereit, die Personen in die Notunterkunft oder dem entsprechenden Amt zu begleiten und zu unterstützen. Zudem schauen sie nach dem Gesundheitszustand der Obdachlosen. Alleinstehenden Männern wird beim Diakonischen Hilfswerk in der Gerberstraße Hilfe angeboten. „Leider ist es aber in den meisten Fällen so, dass Hilfe aus unterschiedlichen Gründen kategorisch abgelehnt wird“, bedauert Becker. (pso/vs)