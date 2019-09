Offenbachs Stadtpolizisten müssen häufiger mit Aggressivität umgehen

Am Ausrüstungsgürtel sind zur Selbstverteidigung Teleskopschlagstock und Pfefferspray vorhanden.

Was waren das noch harmlose Zeiten für Offenbachs Stadtpolizei: 2007 und 2008 jeweils nur eine Beleidigung, die eine Strafanzeige nach sich zog, 2009 dann zwei, 2010 eine mehr.

Offenbach – Wie die Stadtpolizisten Schmähungen verarbeiten, die ihnen bei Einsätzen an den Kopf geworfen werden, ist unterschiedlich. „Den einen geht’s mehr, den anderen weniger an die Nieren“, weiß ihr Chef, Ordnungsamtsleiter Peter Weigand.

Sein Mitarbeiter Sascha Z. wirkt nun nicht so, als ob er sich auch von großmäuligsten Widerworten oder von Drohgebärden beeindrucken lassen würde; zur versuchten Körperverletzung laden Statur und Auftreten nicht unbedingt ein. Der Stadtpolizeibeamte mit Wurzeln im Vogelsberg trägt die Uniform seit zehn Jahren. Wie er im Gespräch mit der Offenbach-Post verrät, hat er „einen militärischen Hintergrund“.

Wie geht er mit Beleidigungen um? „Da sind wir eigentlich drüber hinweg“, meint der 43-Jährige. Die klassischen Kraftausdrücke, das Abwertende, das komme auch nicht mehr so oft vor. Es ist vielmehr schlimmer geworden. Sascha Z. bevorzugt die formale Sprache, in der wohl auch Berichte verfasst werden. „Die Leute treten uns zum Teil sehr aggressiv entgegen, sie versuchen immer öfter, Maßnahmen zu unterwandern oder zu verhindern“, formuliert er. Dabei geht’s nicht um Knöllchen am Auto, die stammen vom Verkehrsdienst, der sich aus Mitarbeitern einer privaten Firma rekrutiert.

Polizei Offenbach: Häufiger Konfrontationen

Die Stadtpolizei hat Aufgaben, bei denen es viel häufiger zu Konfrontationen kommt. Ihre Befugnisse decken sich weitgehend mit denen der Landespolizei. Ordnungshüter im kommunalen Sold sind gefragt bei Ruhestörung, Kneipenärger, illegalem Müllabladen, abgestellten Autowracks, Gassigängern ohne Hundesteuermarke oder Häufchenbeutel, versäumtem Winterdienst, bei zu schnellem Radeln in der Fußgängerzone. Egal, um was es sich handelt, die Autorität der Ordnungsmacht allein reicht selten aus. „Ertappte sind sehr oft uneinsichtig“, sagt Sascha Z. Es entspinnen sich Grundsatzdebatten: „Bis aufs Messer muss mit uns diskutiert werden.“

Der gestandene Stadtpolizist weiß sich auf das Wie einzustellen: „Wir passen uns jedem Niveau an. Die geistreichen Gespräche kommen aber eher weniger vor.“ Es gebe mehr Leute, die aggressiv reagierten, als noch vor vier, fünf Jahren. Auch solche, die eigentlich gar nicht beteiligt sind. Fast schon regelmäßig komme es zur Zusammenrottung von Schaulustigen, die sich mit einem vermeintlichen Opfer von Polizeigewalt solidarisierten, ohne die Vorgeschichte einer Festnahme zu kennen; das gehe durch alle Altersschichten. „Ist aber kein Offenbacher Phänomen, das haben Sie heute bei jeder Dorfkerb“, sagt Sascha Z.

Neulich, frühmorgens lautstarker Lärm aus einer Kneipe in der Kaiserstraße: Den beiden Stadtpolizisten, die für Ruhe sorgen wollen, stehen sieben zur Handgreiflichkeit bereite Typen gegenüber, die sich gegenseitig anstacheln. „Eine ganz normale Kontrollsituation ist umgeschlagen“, sagt Sascha Z. Mit Pfefferspray müssen sich die Beamten zur Wehr setzen.

Über der blauen Uniform tragen Stadtpolizistin und -polizist schuss- und stichsichere Weste, schnittfeste Handschuhe gehören zu den Accessoires, am Gürtel befestigt sind neben Multifunktionswerkzeug, Taschenlampe und Funkgerät das erwähnte Pfefferspray und Teleskopschlagstock. Keine Dienstwaffen wie in anderen Städten.

Ob die aktuelle Ausrüstung reicht? Dazu erlaubt sich Sascha Z. keinen persönlichen Kommentar: „Die Frage ist in der Stadtpolitik bekannt und muss an geeigneter Stelle beantwortet werden.“

Gewaltbereitschaft ist gestiegen

Generell sei die Gewaltbereitschaft gestiegen, mit aggressivem Auftreten werde versucht, „die Sache noch zu kippen“. Heißt, einem Verwarnungsgeld zu entgehen. Oder eine Festnahme zu verhindern. „Wir bekommen es ja mit den gleiche Leuten zu tun wie die Landespolizei“, betont Z. Da widersetze sich der Mehrfach- und Intensivtäter, der nichts mehr zu verlieren habe; da wehre sich der psychisch Kranke, der eingewiesen werden solle, mit dem Messer oder zerlege seine Wohnung; da sei die gemeldete Ruhestörung, die sich als Akt häuslicher Gewalt entpuppe; da könne in einer alkoholisierten Gruppe die abgeschlagene Bierflasche schnell zur Waffe werden; da koche es aber auch im unbescholtenen Bürger hoch, der einen ganz schlechten Tag erwischt habe.

„Ein gewisses Verhandlungsgeschick reicht nicht immer aus“, meint Sascha Z. trocken. Schutzweste, Pfefferspray und Schlagstock würde er jedenfalls nicht mehr im Streifenwagen lassen.

