Stadtverordnetenvorsteher Stephan Färber erklärt Kindern die Lokalpolitik

So ein turbulentes Treiben erlebt man auf den Rathaus-Fluren es eher selten: Beinahe 20 Kinder und ihre Mütter sind der Einladung der Initiative „Frauen für Offenbach“ gefolgt und haben sich von Stadtverordnetenvorsteher Stephan Färber durch die Berliner Straße 100 führen lassen.

Offenbach – „Wir möchten Kindern die Möglichkeit bieten, bei verschiedenen Dingen hinter die Kulissen zu blicken“, sagt Initiatorin Viola Schwenke. Und da ihr Ehemann Felix kein geringerer ist als der aktuelle Oberbürgermeister, liegt nichts näher, als die Veranstaltungsreihe in dessen Amtsgebäude beginnen zu lassen. Die jungen Teilnehmer der Führung besuchen entweder noch den Kindergarten oder haben gerade erst mit der Grundschule angefangen – entsprechend einfach und geduldig erklärt Färber ihnen, was in dem großen, imposanten Gebäude eigentlich genau geschieht.

„Das Wort Rathaus kommt von beraten“, verrät er den neugierigen Kleinen zu Beginn. „Die Leute in Offenbach wählen alle fünf Jahre 71 Leute, die bestimmen, was in Offenbach passieren soll.“ Und die berieten dann, was alles gemacht werden solle, wofür man Geld ausgebe, und wo man Geld dafür herbekomme. „Es geht bei uns ziemlich viel um Geld, weil wir wenig Geld haben“, räumt Färber augenzwinkernd ein und erntet vor allem von den Müttern dafür Gelächter.

Dass das Stadtparlament nicht unbeaufsichtigt vor sich hin werkelt, erklärt er im nächsten Schritt. „Die haben einen gewählt, damit er dafür sorgt, dass alles funktioniert. Und das bin ich.“

Goldschatz hinter einer dicken Panzertür

Aber natürlich gibt es für die Kinder nicht nur einen Vortrag über die Funktionsweise der Stadtverwaltung. Nachdem Färber ihnen das Parlament erklärt hat und sie einen Blick in den Stadtverordnetensaal werfen durften, gehen die jungen Tour-Teilnehmer und ihre Mütter in den Keller, wo sie hinter einer dicken Panzertür ein waschechter Goldschatz erwartet. Als Hausmeister Heinz Wirtz den Tresor öffnet und den Kindern die goldene Amtskettte des Oberbürgermeisters präsentiert, geht ein Raunen durch die Gruppe.

„Als der neue OB Dr. Schwenke ins Amt kam, kam der alte OB zur Veranstaltung mit der Kette“, erzählt Stephan Färber den kleinen Zuhörern. „Nach seiner Rede habe ich ihm die Kette abgenommen, und dann war er kein Bürgermeister mehr.“

Nach einem Abstecher ins 15. Stockwerk, von dem aus die Teilnehmer einige Momente lang die Aussicht genießen, folgt der Höhepunkt, auf den die Kinder sich sichtlich besonders freuen: Ein Besuch bei Felix Schwenke. Bei süßen Leckereien und Getränken haben die Kleinen die Möglichkeit, ihm sämtliche Fragen zu stellen, die ihnen einfallen. Neben erwartbaren Fragen wie „Wie wird man Oberbürgermeister?“ und „Wieviel verdient man als Oberbürgermeister?“ – der letzten Frage weicht Schwenke mit einem scherzhaften Hinweis auf die Besoldungstabelle im Internet aus – stellen die Kinder auch persönlichere. Ein Mädchen möchte beispielsweise wissen, warum Schwenke überhaupt OB werden wollte. „Ich habe schon mit sieben Jahren angefangen, mich für Politik zu interessieren“, antwortet er. „Und ich mag einfach Offenbach sehr gerne.“

So endet am frühen Abend für die Kleinen ein Tag voller neuer Eindrücke. Und wer weiß, vielleicht ist unter ihnen ja auch ein künftiger Oberbürgermeister. VON MARIAN MEIDEL