Stadtwerke: Kein Ausruhen auf guter Bilanz

Geschäftsjahr 2017

+ © Häsler Es ist ein städtisches Vorzeigeprojekt, das auch ganz in der Verantwortung der Stadt liegt. Das neue Hafenviertel wird von der Offenbacher Projektentwicklungsgesellschaft (OPG) vermarktet, einem Tochterunternehmen der Stadtwerke Offenbach Holding (SOH). © Häsler

Offenbach - Mit 3,9 Millionen Euro Überschuss hat die Stadtwerke Unternehmensgruppe (SOH) für das Geschäftsjahr 2017 gerechnet. Am Ende wurde es sogar ein Plus von 8,96 Millionen. Ausruhen auf der Bilanz will sich die SOH aber nicht; ein „weiter so“ ist strikt verboten. Von Steffen Müller